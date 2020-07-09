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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8753875487558756>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:47

уже б заработал за это время гораздо больше
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:06

Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:16

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?

Оффтоп!
Может человек первый раз в такси и ещё не знает их схем;)
Востаннє редагувалось anis в П'ят 10 лип, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:17

  mustbe написав:Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?

Я так понял, пиво всё решило за него :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:38

  anis написав:Может человек первый раз в такси и ещё не знает их схем;)

Вроде Uklon не самая голимая контора...
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:52

Re: Альфа-Банк

Adast написав:
  anis написав:Может человек первый раз в такси и ещё не знает их схем;)

Вроде Uklon не самая голимая контора...

Оффтоп!
К водителям это не относится, схемы ведь не уклон придумывает;)
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:53

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Я так понял, пиво всё решило за него :D

думал что оплату картой должны вернуть.
  Adast написав:Вроде Uklon не самая голимая контора...

Но деньги не хотят возвращать. 103грн лишние заработали, но потеряли клиента.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:09

  vpchelko написав:
  Vorlon написав:Я так понял, пиво всё решило за него :D

думал что оплату картой должны вернуть.
  Adast написав:Вроде Uklon не самая голимая контора...

Но деньги не хотят возвращать. 103грн лишние заработали, но потеряли клиента.

Еще 1…+ за оплату наличными ! Пока в такси-услугах будут работать те,кто умеет назвать 3…цвета светофора онли,о сервисе можно забыть. Я вчера на базаре увидел пос-оплатил 14 грн за пучок Кинзы(плюс 1 в карту карточек :
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:10

  Stringer написав:
  rollo написав:Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк.
Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять! :|
Спасибо банку.
И отдельное спасибо представителю банка! :roll:

"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней 8)


насколько я помню то пенсионер изначально хотел не отдельную пенс карту а валютку на халяву. и возмущался что ему за пакет выставляют стоимость при заведении валютки. и фаст не хотел открывать ни под каким предлогом. ему в рамках пакета нужна была халявная валютка.
ну че - получили халявную валютку в рамках пакета? быстрее пенсов походу вывели за рамки пакетов. а если нада валютки - велкам в платный пакет или фаст. что и предложила изначально офпред и остальные форумчане доказывали на надцати страницах.
так что не понимаю гордости пенса. по факту получил то же что ему все и предлагали изначально.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:22

  mephala написав:
  Stringer написав:
  rollo написав:Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк.
Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять! :|
Спасибо банку.
И отдельное спасибо представителю банка! :roll:

"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней 8)


насколько я помню то пенсионер изначально хотел не отдельную пенс карту а валютку на халяву. и возмущался что ему за пакет выставляют стоимость при заведении валютки. и фаст не хотел открывать ни под каким предлогом. ему в рамках пакета нужна была халявная валютка.
ну че - получили халявную валютку в рамках пакета?

Нее. Пенс хотел внепакетную пенсионку, и был согласен помимо этого иметь полноценный пакет с условной абонкой.
Вот мне интерестно как ему таки угодила Альфа :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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