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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:47
уже б заработал за это время гораздо больше
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:06
Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?
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mustbe
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:16
mustbe написав:Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?
Оффтоп!
Может человек первый раз в такси и ещё не знает их схем;)
Востаннє редагувалось anis
в П'ят 10 лип, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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anis
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:17
mustbe написав:
Я вот одного не понимаю - зачем оплачивать налом то, что уже оплачено картой ?
Я так понял, пиво всё решило за него
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Vorlon
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:38
anis написав:
Может человек первый раз в такси и ещё не знает их схем;)
Вроде Uklon не самая голимая контора...
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Adast
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:52
Adast написав: anis написав:
Может человек первый раз в такси и ещё не знает их схем;)
Вроде Uklon не самая голимая контора...
Оффтоп!
К водителям это не относится, схемы ведь не уклон придумывает;)
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:53
Vorlon написав:
Я так понял, пиво всё решило за него
думал что оплату картой должны вернуть.
Adast написав:
Вроде Uklon не самая голимая контора...
Но деньги не хотят возвращать. 103грн лишние заработали, но потеряли клиента.
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vpchelko
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:09
vpchelko написав: Vorlon написав:
Я так понял, пиво всё решило за него
думал что оплату картой должны вернуть.
Adast написав:
Вроде Uklon не самая голимая контора...
Но деньги не хотят возвращать. 103грн лишние заработали, но потеряли клиента.
Еще 1…+ за оплату наличными ! Пока в такси-услугах будут работать те,кто умеет назвать 3…цвета светофора онли,о сервисе можно забыть. Я вчера на базаре увидел пос-оплатил 14 грн за пучок Кинзы(плюс 1 в карту карточек :
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:10
Stringer написав: rollo написав:
Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк.
Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять!
Спасибо банку.
И отдельное спасибо представителю банка!
"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней
насколько я помню то пенсионер изначально хотел не отдельную пенс карту а валютку на халяву. и возмущался что ему за пакет выставляют стоимость при заведении валютки. и фаст не хотел открывать ни под каким предлогом. ему в рамках пакета нужна была халявная валютка.
ну че - получили халявную валютку в рамках пакета? быстрее пенсов походу вывели за рамки пакетов. а если нада валютки - велкам в платный пакет или фаст. что и предложила изначально офпред и остальные форумчане доказывали на надцати страницах.
так что не понимаю гордости пенса. по факту получил то же что ему все и предлагали изначально.
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mephala
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:22
mephala написав: Stringer написав: rollo написав:
Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк.
Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять!
Спасибо банку.
И отдельное спасибо представителю банка!
"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней
насколько я помню то пенсионер изначально хотел не отдельную пенс карту а валютку на халяву. и возмущался что ему за пакет выставляют стоимость при заведении валютки. и фаст не хотел открывать ни под каким предлогом. ему в рамках пакета нужна была халявная валютка.
ну че - получили халявную валютку в рамках пакета?
Нее. Пенс хотел внепакетную пенсионку, и был согласен помимо этого иметь полноценный пакет с условной абонкой.
Вот мне интерестно как ему таки угодила Альфа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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