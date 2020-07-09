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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8753875487558756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:26

clientage
нет. самый первый вопрос был офпреду почему снимают плату за пенсионный комфорт когда он открыл валютку. ведь он считал что весь пакет бесплатный что бы он не открыл.
офпред ему пояснила почему и предложила открыть фаст и закрыть валютку пакетную.
ну и после этого понеслось по трубам на надцать страниц возмущения что в конце переродилось в желание иметь отдельно пенс карту. хотя это желание не помогало в решении его первоначального вопроса и последующего возмущения.

ЗЫ
ему даже закон тогда нашли что бесплатность распространяется только на гривневый счет куда падает пенсия.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:42

Alfa_Bank

пришли возвраты по ошибочно списанной абонке.
спасибо
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:45

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

пришли возвраты по ошибочно списанной абонке.
спасибо

:wink:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 8753875487558756
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clientage

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