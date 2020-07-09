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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8753875487558756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:26

clientage
нет. самый первый вопрос был офпреду почему снимают плату за пенсионный комфорт когда он открыл валютку. ведь он считал что весь пакет бесплатный что бы он не открыл.
офпред ему пояснила почему и предложила открыть фаст и закрыть валютку пакетную.
ну и после этого понеслось по трубам на надцать страниц возмущения что в конце переродилось в желание иметь отдельно пенс карту. хотя это желание не помогало в решении его первоначального вопроса и последующего возмущения.

ЗЫ
ему даже закон тогда нашли что бесплатность распространяется только на гривневый счет куда падает пенсия.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:42

Alfa_Bank

пришли возвраты по ошибочно списанной абонке.
спасибо
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:45

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

пришли возвраты по ошибочно списанной абонке.
спасибо

:wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:22

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

пришли возвраты по ошибочно списанной абонке.
спасибо

:wink:

А у себя в биллинге подправили ИД терминалов и МСС операций или в этом мес опять будет подобная вакханалия? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:33

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

пришли возвраты по ошибочно списанной абонке.
спасибо

:wink:

А у себя в биллинге подправили ИД терминалов и МСС операций или в этом мес опять будет подобная вакханалия? :wink:

Дело было в другом. Исправляем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:14

  mephala написав:
  Stringer написав:
  rollo написав:Сбылась хотелка пенсионера. Теперь есть отдельно пенскарта и ПУ Блэк.
Когда-то за эту хотелку пенсионера хотели даже расстрелять! :|
Спасибо банку.
И отдельное спасибо представителю банка! :roll:

"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней 8)


насколько я помню то пенсионер изначально хотел не отдельную пенс карту а валютку на халяву. и возмущался что ему за пакет выставляют стоимость при заведении валютки. и фаст не хотел открывать ни под каким предлогом. ему в рамках пакета нужна была халявная валютка.
ну че - получили халявную валютку в рамках пакета? быстрее пенсов походу вывели за рамки пакетов. а если нада валютки - велкам в платный пакет или фаст. что и предложила изначально офпред и остальные форумчане доказывали на надцати страницах.
так что не понимаю гордости пенса. по факту получил то же что ему все и предлагали изначально.

Вы явно хамите. Потом обижается, если поставят на место.
Я получил то, что хотел.
И всё, проехали.
Офтоп закончен.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:18

  clientage написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней 8)


насколько я помню то пенсионер изначально хотел не отдельную пенс карту а валютку на халяву. и возмущался что ему за пакет выставляют стоимость при заведении валютки. и фаст не хотел открывать ни под каким предлогом. ему в рамках пакета нужна была халявная валютка.
ну че - получили халявную валютку в рамках пакета?

Нее. Пенс хотел внепакетную пенсионку, и был согласен помимо этого иметь полноценный пакет с условной абонкой.
Вот мне интерестно как ему таки угодила Альфа :wink:

Спасибо, что правильно всё поняли.
А то предыдущий читать не умеет, а хамить старшим научился.
Видно Алла таки прислушивается к клиентам. :wink:
Альфа Банк ведь для умных, не так ли? :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:00

Не работает веб маб :twisted:
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:10

Re: Альфа-Банк

Добрый день! смс о подтверждении 3d secure при проведении платежа что-то не приходят
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:31

  Arien написав:Добрый день! смс о подтверждении 3d secure при проведении платежа что-то не приходят

Arien, добрый день. Отправили 3 кода и получили отчет о доставке. Напишите в ЛС номер телефона, куда ожидаете код.
Alfa_Bank
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