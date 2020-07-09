Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:26

clientage

нет. самый первый вопрос был офпреду почему снимают плату за пенсионный комфорт когда он открыл валютку. ведь он считал что весь пакет бесплатный что бы он не открыл.

офпред ему пояснила почему и предложила открыть фаст и закрыть валютку пакетную.

ну и после этого понеслось по трубам на надцать страниц возмущения что в конце переродилось в желание иметь отдельно пенс карту. хотя это желание не помогало в решении его первоначального вопроса и последующего возмущения.



ЗЫ

ему даже закон тогда нашли что бесплатность распространяется только на гривневый счет куда падает пенсия.