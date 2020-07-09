vpchelko написав:Подскажите пожалуйста, есть ли смысл/шансы выиграть chargeback (идти в отделение банка и писать заявление на chargeback).
Ситуация следующая, такси uklon, сделал заказ оплатой кредитной картой (максимум), водитель попросил оплатить наличкой, я оплатил наличкой поезду, но оплату кредитной картой не вернули.
не понятно, что значит водитель попросил, у меня была ситуация с 838 и другой "а"-банкой. Деньги заблокировались перед поездкой, но якобы не удалось провести повторное списание после поездки. Это было видно и у водителя, и у меня. Но деньги таки списались. И я ради спортивного интереса подал на чарджбек. 838 и уклон работают кста через одного екваера - фонду. пс. моя ситуация только усугибалсь тем, что 838 выпали на мороз, там нет явной службы поддержки.
Ромасик написав:не понятно, что значит водитель попросил
Мне вот тоже интересно, какие рассуждения могли бы привести клиента к необходимости заплатить за поездку повторно. В общем, из ваших историй понятно, что, если уж оплата картой была инициирована и авторизовано, то не стоит потом "вестись" на различные уговоры типа "не прошла", "отмена", "заплатите наличкой, а вам потом вернётся" и т.д., а нужно настаивать на том, чтобы списывали с карты, тем более, что они могут это и постфактум сделать.