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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8755875687578758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:08

  mephala написав:
  rollo написав:Вы явно хамите. Потом обижается, если поставят на место.
Я получил то, что хотел.
И всё, проехали.
Офтоп закончен.


вас обидело что вам припомнили последовательность событий?
ну то такое. бывает. это многим не нравится.
то что вы хотели изначально вы не получили. а хотели вы именно иметь бесплатный пакет с валютной картой. это потом уже у вас изменилась риторика по ходу надцати страниц на выведение пенсионки из пакета. так что волнуйтесь лучше о своем месте :wink:

Когда же ты, тролль, наконец, успокоишься?
Модераторы, расстреляйте (забаньте) тролля mephala! Пожалуйста.
Надоел его троллячий офтоп.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:28

  Ромасик написав:M-Audio не совсем. В магазинах тоже бывали случаи, когда смс уже получили, а кассир говорит оплата не прошла. Или в метро - турникет не сработал.

Я имею ввиду, что после сбоя, если нет уверенности, что транзакция не прошла, нужно всё равно настаивать на оплате этой же картой, а не наличными (главное, чтобы денег на повторную транзакцию хватило). Просто имея две одинаковые успешные транзакции на одинаковую сумму даже с банком общаться потом значительно проще, чем пытаться доказать, что ты заплатил наличными, а они редиски не вернули деньги на карту. У меня была такая ситуация, обращение в администрацию магазина помогло вернуть деньги, банк не потребовался.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:46

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.

Вітаю!

Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?

Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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  #<1 ... 8755875687578758
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