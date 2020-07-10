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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 00:08
mephala написав: rollo написав:
Вы явно хамите. Потом обижается, если поставят на место.
Я получил то, что хотел.
И всё, проехали.
Офтоп закончен.
вас обидело что вам припомнили последовательность событий?
ну то такое. бывает. это многим не нравится.
то что вы хотели изначально вы не получили. а хотели вы именно иметь бесплатный пакет с валютной картой. это потом уже у вас изменилась риторика по ходу надцати страниц на выведение пенсионки из пакета. так что волнуйтесь лучше о своем месте
Когда же ты, тролль, наконец, успокоишься?
Модераторы, расстреляйте (забаньте) тролля mephala! Пожалуйста.
Надоел его троллячий офтоп.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 08:28
Ромасик написав:M-Audio
не совсем. В магазинах тоже бывали случаи, когда смс уже получили, а кассир говорит оплата не прошла. Или в метро - турникет не сработал.
Я имею ввиду, что после сбоя, если нет уверенности, что транзакция не прошла, нужно всё равно настаивать на оплате этой же картой, а не наличными (главное, чтобы денег на повторную транзакцию хватило). Просто имея две одинаковые успешные транзакции на одинаковую сумму даже с банком общаться потом значительно проще, чем пытаться доказать, что ты заплатил наличными, а они редиски не вернули деньги на карту. У меня была такая ситуация, обращение в администрацию магазина помогло вернуть деньги, банк не потребовался.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 08:46
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вітаю, Альфо
!
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Вітаю!
Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?
Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:12
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вітаю, Альфо
!
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Вітаю!
Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?
Дякую.
Только с текущего вроде с комисом снятие уже.
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ol_zy
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:21
Kalgan написав: kreuz написав:
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
А почему не хотите заменить сразу обе карты на новый пакет ?
В мене їх три, тому доведеться всю інфраструктуру міняти, в'язати нові картки замість старих, ліньки, тим більше термін для гривневих карт ще далеченько. Та й вимоги ж у новому пакеті наче жорсткіші, 25 покупок замість 12... Чи я десь помиляюся?
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вітаю, Альфо
!
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Только с текущего вроде с комисом снятие уже.
Хм, а це вже неподобство якесь. Треба покурити тарифи, мабуть...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:29
kreuz написав:
Только с текущего вроде с комисом снятие уже.
Хм, а це вже неподобство якесь. Треба покурити тарифи, мабуть
Там для бесплатного снятия есть алгоритм: закинуть с текушего на сбер на две недели на отлежку, после чего снять без комиса. Я так делал с евровым вкладом когда 3 года назад алла подняла уровень бесплатности блэка до 250к на счетах и пришлось перейти в ультру с закрытием евровой карты
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:31
Опыт показал, что в такси Uklon работают лгбтшники в плохои смысле слова .... извините.
Прошу Альфа-Банк больше не предлагать услуги этого "сервиса". Водители кидалы - сервис ни за что не отвечает!
На лекарство у кидал будут деньки, ну до поры до времени...............
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