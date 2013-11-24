Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Вітаю!
Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?
Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Вітаю!
Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?
kreuz написав:Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
А почему не хотите заменить сразу обе карты на новый пакет ?
В мене їх три, тому доведеться всю інфраструктуру міняти, в'язати нові картки замість старих, ліньки, тим більше термін для гривневих карт ще далеченько. Та й вимоги ж у новому пакеті наче жорсткіші, 25 покупок замість 12... Чи я десь помиляюся?
ol_zy написав:
Alfa_Bank написав:
kreuz написав:Вітаю, Альфо!
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Только с текущего вроде с комисом снятие уже.
Хм, а це вже неподобство якесь. Треба покурити тарифи, мабуть...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Только с текущего вроде с комисом снятие уже.
Хм, а це вже неподобство якесь. Треба покурити тарифи, мабуть
Там для бесплатного снятия есть алгоритм: закинуть с текушего на сбер на две недели на отлежку, после чего снять без комиса. Я так делал с евровым вкладом когда 3 года назад алла подняла уровень бесплатности блэка до 250к на счетах и пришлось перейти в ультру с закрытием евровой карты
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
kreuz написав:В мене їх три, тому доведеться всю інфраструктуру міняти, в'язати нові картки замість старих, ліньки, тим більше термін для гривневих карт ще далеченько. Та й вимоги ж у новому пакеті наче жорсткіші, 25 покупок замість 12... Чи я десь помиляюся?
В новых пакетах вроде только одна бесплатная доп. карта. (во всех трех) А по бесплатности, то для пакета, улучшенного аналога ультры -- 10 покупок / 50к остаток на счетах /торговые операции 2500 грн в месяц. Снятие в банкомате увеличили с 10к до 30к. Из минусов, дороже смс, если вы ими конечно пользуетесь
kreuz как вариант еще можете все депозиты перевязать на текущие счета а гривневой картой перейти на новый пакет (вайт) позакрывав валютные (ну или одну оставив ближайшего депо что бы не морочиться с новым открытием) а дальше алгоритм такой: перед тем как заканчивается депошка открываете карту, после окончания депо перекидываете на карту деньги с текущего, забираете деньги в кассе юзая одно из бесплатных снятий, закрываете карту. это если не хочется ждать 2 недели как сказал фламинго. манипуляции с открытием/закрытием придется делать так как я понял что депо у вас в разных валютах а как правильно ранее заметили сейчас во всех тарифах только 2 бесплатные карты.
варианты выхода с депо только три: 1. с текущего комис 1% 2. через ощадный депо - снятие после отлежки 2 недели бесплатно, меньше срок будет 1%. 3. с карты 2 раза в месяц бесплатно (если же падали сразу на карту деньги а не переведены с текущего то через менеджера сколько хош раз снимай)
PS вам так принципиален блек новый что вы говорили про 25 покупок? как я понимаю - вайт будет вам бесплатный по сумме депо.