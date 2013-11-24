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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8755875687578758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:46

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.

Вітаю!

Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?

Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:12

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.

Вітаю!

Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?

Дякую.

Только с текущего вроде с комисом снятие уже.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:21

  Kalgan написав:
  kreuz написав:Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

А почему не хотите заменить сразу обе карты на новый пакет ?

В мене їх три, тому доведеться всю інфраструктуру міняти, в'язати нові картки замість старих, ліньки, тим більше термін для гривневих карт ще далеченько. Та й вимоги ж у новому пакеті наче жорсткіші, 25 покупок замість 12... Чи я десь помиляюся?

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю, Альфо!

Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...

kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.

Только с текущего вроде с комисом снятие уже.

Хм, а це вже неподобство якесь. Треба покурити тарифи, мабуть...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:29

  kreuz написав:Только с текущего вроде с комисом снятие уже.

Хм, а це вже неподобство якесь. Треба покурити тарифи, мабуть
Там для бесплатного снятия есть алгоритм: закинуть с текушего на сбер на две недели на отлежку, после чего снять без комиса. Я так делал с евровым вкладом когда 3 года назад алла подняла уровень бесплатности блэка до 250к на счетах и пришлось перейти в ультру с закрытием евровой карты
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:31

Re: Альфа-Банк

Опыт показал, что в такси Uklon работают лгбтшники в плохои смысле слова .... извините.

Прошу Альфа-Банк больше не предлагать услуги этого "сервиса". Водители кидалы - сервис ни за что не отвечает!

На лекарство у кидал будут деньки, ну до поры до времени...............
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:45

Респект. Шалом Шаббат .Абонку геть!
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:17

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:В мене їх три, тому доведеться всю інфраструктуру міняти, в'язати нові картки замість старих, ліньки, тим більше термін для гривневих карт ще далеченько. Та й вимоги ж у новому пакеті наче жорсткіші, 25 покупок замість 12... Чи я десь помиляюся?

В новых пакетах вроде только одна бесплатная доп. карта. (во всех трех)
А по бесплатности, то для пакета, улучшенного аналога ультры -- 10 покупок / 50к остаток на счетах /торговые операции 2500 грн в месяц. Снятие в банкомате увеличили с 10к до 30к.
Из минусов, дороже смс, если вы ими конечно пользуетесь :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:43

kreuz
как вариант еще можете все депозиты перевязать на текущие счета а гривневой картой перейти на новый пакет (вайт) позакрывав валютные (ну или одну оставив ближайшего депо что бы не морочиться с новым открытием)
а дальше алгоритм такой: перед тем как заканчивается депошка открываете карту, после окончания депо перекидываете на карту деньги с текущего, забираете деньги в кассе юзая одно из бесплатных снятий, закрываете карту. это если не хочется ждать 2 недели как сказал фламинго.
манипуляции с открытием/закрытием придется делать так как я понял что депо у вас в разных валютах а как правильно ранее заметили сейчас во всех тарифах только 2 бесплатные карты.

варианты выхода с депо только три:
1. с текущего комис 1%
2. через ощадный депо - снятие после отлежки 2 недели бесплатно, меньше срок будет 1%.
3. с карты 2 раза в месяц бесплатно (если же падали сразу на карту деньги а не переведены с текущего то через менеджера сколько хош раз снимай)

PS
вам так принципиален блек новый что вы говорили про 25 покупок?
как я понимаю - вайт будет вам бесплатный по сумме депо.
mephala
 
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