Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Вітаю!
Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?
Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Вітаю!
Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?
kreuz написав:Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
А почему не хотите заменить сразу обе карты на новый пакет ?
В мене їх три, тому доведеться всю інфраструктуру міняти, в'язати нові картки замість старих, ліньки, тим більше термін для гривневих карт ще далеченько. Та й вимоги ж у новому пакеті наче жорсткіші, 25 покупок замість 12... Чи я десь помиляюся?
ol_zy написав:
Alfa_Bank написав:
kreuz написав:Вітаю, Альфо!
Як краще вчинити, щоб долярову картку, термін якої спливає, замінити НЕ новим пакетом (бо за діючої гривневої картки доведеться виконувати умови двох пакетів), а наприклад фаст-карткою для отримання процентів по депозиту? При тому, що випуск її неможливий за діючої картки...
kreuz, доброго дня. Можете відкрити поточний рахунок замість картки.
Только с текущего вроде с комисом снятие уже.
Хм, а це вже неподобство якесь. Треба покурити тарифи, мабуть...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Только с текущего вроде с комисом снятие уже.
Хм, а це вже неподобство якесь. Треба покурити тарифи, мабуть
Там для бесплатного снятия есть алгоритм: закинуть с текушего на сбер на две недели на отлежку, после чего снять без комиса. Я так делал с евровым вкладом когда 3 года назад алла подняла уровень бесплатности блэка до 250к на счетах и пришлось перейти в ультру с закрытием евровой карты
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
kreuz написав:В мене їх три, тому доведеться всю інфраструктуру міняти, в'язати нові картки замість старих, ліньки, тим більше термін для гривневих карт ще далеченько. Та й вимоги ж у новому пакеті наче жорсткіші, 25 покупок замість 12... Чи я десь помиляюся?
В новых пакетах вроде только одна бесплатная доп. карта. (во всех трех) А по бесплатности, то для пакета, улучшенного аналога ультры -- 10 покупок / 50к остаток на счетах /торговые операции 2500 грн в месяц. Снятие в банкомате увеличили с 10к до 30к. Из минусов, дороже смс, если вы ими конечно пользуетесь
kreuz как вариант еще можете все депозиты перевязать на текущие счета а гривневой картой перейти на новый пакет (вайт) позакрывав валютные (ну или одну оставив ближайшего депо что бы не морочиться с новым открытием) а дальше алгоритм такой: перед тем как заканчивается депошка открываете карту, после окончания депо перекидываете на карту деньги с текущего, забираете деньги в кассе юзая одно из бесплатных снятий, закрываете карту. это если не хочется ждать 2 недели как сказал фламинго. манипуляции с открытием/закрытием придется делать так как я понял что депо у вас в разных валютах а как правильно ранее заметили сейчас во всех тарифах только 2 бесплатные карты.
варианты выхода с депо только три: 1. с текущего комис 1% 2. через ощадный депо - снятие после отлежки 2 недели бесплатно, меньше срок будет 1%. 3. с карты 2 раза в месяц бесплатно (если же падали сразу на карту деньги а не переведены с текущего то через менеджера сколько хош раз снимай)
PS вам так принципиален блек новый что вы говорили про 25 покупок? как я понимаю - вайт будет вам бесплатный по сумме депо.
Маю основну + додаткову гривневу карту + доларову = 3. Депо ще більше року буде, тому процики треба буде забирати. Втім, бачу, що варіанти є, тож якось воно буде...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Маю основну + додаткову гривневу карту + доларову = 3. Депо ще більше року буде, тому процики треба буде забирати. Втім, бачу, що варіанти є, тож якось воно буде...
укщо у вас друга гривнева саме додаткова до першої основної а не друга основна то вас цілком влаштує вайт де дві основні картки безкоштовні. міряти потрібно не кількістю будь яких карток на руках а кількістю рахунків. бо кількість рахунків = кількості основних карток. про них саме й пишуть в тарифах щодо безкоштовності.