RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8756875787588759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:47

  mephala написав:
  kreuz написав:Дякую, колеги.

Маю основну + додаткову гривневу карту + доларову = 3. Депо ще більше року буде, тому процики треба буде забирати. Втім, бачу, що варіанти є, тож якось воно буде...


укщо у вас друга гривнева саме додаткова до першої основної а не друга основна то вас цілком влаштує вайт де дві основні картки безкоштовні.
міряти потрібно не кількістю будь яких карток на руках а кількістю рахунків.
бо кількість рахунків = кількості основних карток. про них саме й пишуть в тарифах щодо безкоштовності.

Я розумію, але ж мене рятувала додаткова картка, коли основну блоканули, та й жінці ж треба щось дати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2510
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8756875787588759
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, kostya77, maxim2014, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 645, 646, 647
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6464 1457797
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 21:13
bizcom
Банк Січ 1 ... 27, 28, 29
Модератор » Нед 24 лис, 2013 01:05
289 63451
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 20:30
Goodman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4162, 4163, 4164
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41631 5037936
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 19:49
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.