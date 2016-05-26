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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8756875787588759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:47

  mephala написав:
  kreuz написав:Дякую, колеги.

Маю основну + додаткову гривневу карту + доларову = 3. Депо ще більше року буде, тому процики треба буде забирати. Втім, бачу, що варіанти є, тож якось воно буде...


укщо у вас друга гривнева саме додаткова до першої основної а не друга основна то вас цілком влаштує вайт де дві основні картки безкоштовні.
міряти потрібно не кількістю будь яких карток на руках а кількістю рахунків.
бо кількість рахунків = кількості основних карток. про них саме й пишуть в тарифах щодо безкоштовності.

Я розумію, але ж мене рятувала додаткова картка, коли основну блоканули, та й жінці ж треба щось дати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:43

Клиент_
Вы правы. Сменили еще раз фин.номер на действующий. Теперь и 3дс начали идти на старый номер. Что за бардак оф.пред?
anikola13
 
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