Маю основну + додаткову гривневу карту + доларову = 3. Депо ще більше року буде, тому процики треба буде забирати. Втім, бачу, що варіанти є, тож якось воно буде...
укщо у вас друга гривнева саме додаткова до першої основної а не друга основна то вас цілком влаштує вайт де дві основні картки безкоштовні. міряти потрібно не кількістю будь яких карток на руках а кількістю рахунків. бо кількість рахунків = кількості основних карток. про них саме й пишуть в тарифах щодо безкоштовності.
Я розумію, але ж мене рятувала додаткова картка, коли основну блоканули, та й жінці ж треба щось дати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):