Маю основну + додаткову гривневу карту + доларову = 3. Депо ще більше року буде, тому процики треба буде забирати. Втім, бачу, що варіанти є, тож якось воно буде...
укщо у вас друга гривнева саме додаткова до першої основної а не друга основна то вас цілком влаштує вайт де дві основні картки безкоштовні. міряти потрібно не кількістю будь яких карток на руках а кількістю рахунків. бо кількість рахунків = кількості основних карток. про них саме й пишуть в тарифах щодо безкоштовності.
Я розумію, але ж мене рятувала додаткова картка, коли основну блоканули, та й жінці ж треба щось дати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
anikola13 написав:Клиент_ Вы правы. Сменили еще раз фин.номер на действующий. Теперь и 3дс начали идти на старый номер. Что за бардак оф.пред?
3д идет на тот тел, который указан как тел для смс. поменяйте в мабе тел для смс в настройке карты и 3д станут идти на нужный вам номер.
У меня на карте вообще отключен смс. Удалось ранее его вообще не подключить. 3дс и рассрочки идут на старый номер, а финансовый меняй не меняй. Толку нет. Если брать другие банки, то сменил фин.номер и все подвязалось.Тут траблы...
Востаннє редагувалось anikola13 в Пон 13 лип, 2020 08:21, всього редагувалось 1 раз.