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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8757875887598760>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:47

  mephala написав:
  kreuz написав:Дякую, колеги.

Маю основну + додаткову гривневу карту + доларову = 3. Депо ще більше року буде, тому процики треба буде забирати. Втім, бачу, що варіанти є, тож якось воно буде...


укщо у вас друга гривнева саме додаткова до першої основної а не друга основна то вас цілком влаштує вайт де дві основні картки безкоштовні.
міряти потрібно не кількістю будь яких карток на руках а кількістю рахунків.
бо кількість рахунків = кількості основних карток. про них саме й пишуть в тарифах щодо безкоштовності.

Я розумію, але ж мене рятувала додаткова картка, коли основну блоканули, та й жінці ж треба щось дати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:43

Клиент_
Вы правы. Сменили еще раз фин.номер на действующий. Теперь и 3дс начали идти на старый номер. Что за бардак оф.пред?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 02:15

  anikola13 написав:Клиент_
Вы правы. Сменили еще раз фин.номер на действующий. Теперь и 3дс начали идти на старый номер. Что за бардак оф.пред?


3д идет на тот тел, который указан как тел для смс.
поменяйте в мабе тел для смс в настройке карты и 3д станут идти на нужный вам номер.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:15

  IMPRINTER написав:
  anikola13 написав:Клиент_
Вы правы. Сменили еще раз фин.номер на действующий. Теперь и 3дс начали идти на старый номер. Что за бардак оф.пред?


3д идет на тот тел, который указан как тел для смс.
поменяйте в мабе тел для смс в настройке карты и 3д станут идти на нужный вам номер.

У меня на карте вообще отключен смс. Удалось ранее его вообще не подключить. 3дс и рассрочки идут на старый номер, а финансовый меняй не меняй. Толку нет. Если брать другие банки, то сменил фин.номер и все подвязалось.Тут траблы...
Востаннє редагувалось anikola13 в Пон 13 лип, 2020 08:21, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:21

  curiousobro написав:Доброго вам дня.

Можно ли запретить для своего аккаунта дистанционную (через горячку или банкомат)замену финансового номера?

Заранее дякую!

curiousobro, добрый день. Такой услуги нет :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:25

  kreuz написав:Вітаю!

Як тоді запобігти автоперевипуску картки в новому пакеті? Достроково (посеред місяця експірації буде норм?) її закрити, а перед тим відкривши поточний, прив'язати депозит до нього? Чи як?

Дякую.

kreuz, доброго дня. Якщо плануєте закривати рахунок, то краще на початку місяця закінчення терміну дії картки.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:37

Re: Альфа-Банк

Друзья, если я захочу пополнить счёт или депозит на 10куе в кассе, вопросы будут задавать? Надо будет подтвердить источник происхождения средств?

ПС: только я вижу свои посты?
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:49

  anikola13 написав:Клиент_
Вы правы. Сменили еще раз фин.номер на действующий. Теперь и 3дс начали идти на старый номер. Что за бардак оф.пред?

anikola13, добрый день. Смотрю.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:01

Re: Альфа-Банк

Ну що це таке, ваша карта заблокована, платіж прострочено. РД 15-го.
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:17

  any4key написав:Ну що це таке, ваша карта заблокована, платіж прострочено. РД 15-го.

any4key, добрый день. Укажите номер счета, скрин, версию приложения, модель устройства и тип ОС.
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