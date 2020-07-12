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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8757875887598760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  any4key написав:Ну що це таке, ваша карта заблокована, платіж прострочено. РД 15-го.

any4key, добрый день. Укажите номер счета, скрин, версию приложения, модель устройства и тип ОС.
Версія додатка 3.16.2, остальне написав в лс

Надіслано від мого Redmi 4A, використовуючи Tapatalk
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
Повідомлень: 52
З нами з: 05.06.14
Подякував: 6 раз.
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  #<1 ... 8757875887598760
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