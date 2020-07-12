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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:24
Alfa_Bank написав: any4key написав:
Ну що це таке, ваша карта заблокована, платіж прострочено. РД 15-го.
any4key, добрый день. Укажите номер счета, скрин, версию приложения, модель устройства и тип ОС.
Версія додатка 3.16.2, остальне написав в лс
Надіслано від мого Redmi 4A, використовуючи Tapatalk
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any4key
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