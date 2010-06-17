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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:24
Alfa_Bank написав: any4key написав:
Ну що це таке, ваша карта заблокована, платіж прострочено. РД 15-го.
any4key, добрый день. Укажите номер счета, скрин, версию приложения, модель устройства и тип ОС.
Версія додатка 3.16.2, остальне написав в лс
Надіслано від мого Redmi 4A, використовуючи Tapatalk
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any4key
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:54
Питання до представника.
В минулому місяці піднімалося питання щодо невиплати "ЕкоМаркетом" бонусів по програмі "ЕкоМаксимум" за травень. Було обіцяно, що питання буде вирішено. Нажаль, бонуси за травень так і не нараховані. Немає їх і за червень. Звертався на ГЛ "ЕкоМаркету", пояснення не отримав. Прошу допомогти.
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genalutsk
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:06
genalutsk написав:
Питання до представника.
В минулому місяці піднімалося питання щодо невиплати "ЕкоМаркетом" бонусів по програмі "ЕкоМаксимум" за травень. Було обіцяно, що питання буде вирішено. Нажаль, бонуси за травень так і не нараховані. Немає їх і за червень. Звертався на ГЛ "ЕкоМаркету", пояснення не отримав. Прошу допомогти.
genalutsk, доброго дня. З боку АБ всі бонуси нараховані та передані партнеру. Згідно програми лояльності ЕКО, бонуси на рахунок нараховуються протягом 30 днів після закінчення місяця, у якому проведення транзакцій. Більш конкретно по вашому випадку уточню та відпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:24
RobinGood написав:
ПС: только я вижу свои посты?
нет. но пока не наберете нужное кол-во сообщений, каждый пост отправляется на модерацию
Вроде как банкам запрещено (по крайней мере точно не рекомендовано), отвечать на подобные вопросы о работе внутреннего финфона
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Kalgan
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:58
Alfa_Bank написав: genalutsk написав:
Питання до представника.
В минулому місяці піднімалося питання щодо невиплати "ЕкоМаркетом" бонусів по програмі "ЕкоМаксимум" за травень. Було обіцяно, що питання буде вирішено. Нажаль, бонуси за травень так і не нараховані. Немає їх і за червень. Звертався на ГЛ "ЕкоМаркету", пояснення не отримав. Прошу допомогти.
genalutsk, доброго дня. З боку АБ всі бонуси нараховані та передані партнеру. Згідно програми лояльності ЕКО, бонуси на рахунок нараховуються протягом 30 днів після закінчення місяця, у якому проведення транзакцій. Більш конкретно по вашому випадку уточню та відпишусь.
Найгірша програма з якою стикався. Банк киває на магаз, магаз морозиться, ГЛ реєструє звернення і кінець.
Хотів перевірити як бонуси нарахують у канцтоварах по категорії "книги" - з трьох спроб картка не пройшла. Теж рулетка користуватись картками, мабами і т.д.
Бета версія банку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Пон 13 лип, 2020 13:08
lel
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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