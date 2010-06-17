Питання до представника. В минулому місяці піднімалося питання щодо невиплати "ЕкоМаркетом" бонусів по програмі "ЕкоМаксимум" за травень. Було обіцяно, що питання буде вирішено. Нажаль, бонуси за травень так і не нараховані. Немає їх і за червень. Звертався на ГЛ "ЕкоМаркету", пояснення не отримав. Прошу допомогти.
genalutsk написав:Питання до представника. В минулому місяці піднімалося питання щодо невиплати "ЕкоМаркетом" бонусів по програмі "ЕкоМаксимум" за травень. Було обіцяно, що питання буде вирішено. Нажаль, бонуси за травень так і не нараховані. Немає їх і за червень. Звертався на ГЛ "ЕкоМаркету", пояснення не отримав. Прошу допомогти.
genalutsk, доброго дня. З боку АБ всі бонуси нараховані та передані партнеру. Згідно програми лояльності ЕКО, бонуси на рахунок нараховуються протягом 30 днів після закінчення місяця, у якому проведення транзакцій. Більш конкретно по вашому випадку уточню та відпишусь.
нет. но пока не наберете нужное кол-во сообщений, каждый пост отправляется на модерацию Вроде как банкам запрещено (по крайней мере точно не рекомендовано), отвечать на подобные вопросы о работе внутреннего финфона
genalutsk написав:Питання до представника. В минулому місяці піднімалося питання щодо невиплати "ЕкоМаркетом" бонусів по програмі "ЕкоМаксимум" за травень. Було обіцяно, що питання буде вирішено. Нажаль, бонуси за травень так і не нараховані. Немає їх і за червень. Звертався на ГЛ "ЕкоМаркету", пояснення не отримав. Прошу допомогти.
genalutsk, доброго дня. З боку АБ всі бонуси нараховані та передані партнеру. Згідно програми лояльності ЕКО, бонуси на рахунок нараховуються протягом 30 днів після закінчення місяця, у якому проведення транзакцій. Більш конкретно по вашому випадку уточню та відпишусь.
Найгірша програма з якою стикався. Банк киває на магаз, магаз морозиться, ГЛ реєструє звернення і кінець. Хотів перевірити як бонуси нарахують у канцтоварах по категорії "книги" - з трьох спроб картка не пройшла. Теж рулетка користуватись картками, мабами і т.д. Бета версія банку.