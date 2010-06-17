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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8758875987608761>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  any4key написав:Ну що це таке, ваша карта заблокована, платіж прострочено. РД 15-го.

any4key, добрый день. Укажите номер счета, скрин, версию приложения, модель устройства и тип ОС.
Версія додатка 3.16.2, остальне написав в лс

Надіслано від мого Redmi 4A, використовуючи Tapatalk
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:54

Re: Альфа-Банк

Питання до представника.
В минулому місяці піднімалося питання щодо невиплати "ЕкоМаркетом" бонусів по програмі "ЕкоМаксимум" за травень. Було обіцяно, що питання буде вирішено. Нажаль, бонуси за травень так і не нараховані. Немає їх і за червень. Звертався на ГЛ "ЕкоМаркету", пояснення не отримав. Прошу допомогти.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:06

  genalutsk написав:Питання до представника.
В минулому місяці піднімалося питання щодо невиплати "ЕкоМаркетом" бонусів по програмі "ЕкоМаксимум" за травень. Було обіцяно, що питання буде вирішено. Нажаль, бонуси за травень так і не нараховані. Немає їх і за червень. Звертався на ГЛ "ЕкоМаркету", пояснення не отримав. Прошу допомогти.

genalutsk, доброго дня. З боку АБ всі бонуси нараховані та передані партнеру. Згідно програми лояльності ЕКО, бонуси на рахунок нараховуються протягом 30 днів після закінчення місяця, у якому проведення транзакцій. Більш конкретно по вашому випадку уточню та відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:24

Re: Альфа-Банк

  RobinGood написав:ПС: только я вижу свои посты?

нет. но пока не наберете нужное кол-во сообщений, каждый пост отправляется на модерацию :)
Вроде как банкам запрещено (по крайней мере точно не рекомендовано), отвечать на подобные вопросы о работе внутреннего финфона :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:58

  Alfa_Bank написав:
  genalutsk написав:Питання до представника.
В минулому місяці піднімалося питання щодо невиплати "ЕкоМаркетом" бонусів по програмі "ЕкоМаксимум" за травень. Було обіцяно, що питання буде вирішено. Нажаль, бонуси за травень так і не нараховані. Немає їх і за червень. Звертався на ГЛ "ЕкоМаркету", пояснення не отримав. Прошу допомогти.

genalutsk, доброго дня. З боку АБ всі бонуси нараховані та передані партнеру. Згідно програми лояльності ЕКО, бонуси на рахунок нараховуються протягом 30 днів після закінчення місяця, у якому проведення транзакцій. Більш конкретно по вашому випадку уточню та відпишусь.


Найгірша програма з якою стикався. Банк киває на магаз, магаз морозиться, ГЛ реєструє звернення і кінець.
Хотів перевірити як бонуси нарахують у канцтоварах по категорії "книги" - з трьох спроб картка не пройшла. Теж рулетка користуватись картками, мабами і т.д.
Бета версія банку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:24

  Ой+ написав:Хотів перевірити як бонуси нарахують у канцтоварах по категорії "книги" - з трьох спроб картка не пройшла. Теж рулетка користуватись картками, мабами і т.д.
Бета версія банку.

Ой+, доброго дня. Перепрошую за ситуацію. В період, коли ви пробували провести операцію, були тех.проблеми. Зараз все працює.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:03

Alfa_Bank

Когда заработает банкомат?

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:16

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Когда заработает банкомат?

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IMPRINTER, добрый день. Передам в работу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:18

Alfa_Bank

спасибо )
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:23

Re: Альфа-Банк

RobinGood написав:Друзья, если я захочу пополнить счёт или депозит на 10куе в кассе, вопросы будут задавать? Надо будет подтвердить источник происхождения средств?

ПС: только я вижу свои посты?
По такой сумме вопросы задавать будут.
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