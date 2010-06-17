Mathias, RobinGood, добрый день. Обычно резиденту владельцу счета, требуется паспорт, ИНН, заполнение опросника. Больше сказать не могу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:30
Mathias, RobinGood, добрый день. Обычно резиденту владельцу счета, требуется паспорт, ИНН, заполнение опросника. Больше сказать не могу.
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:36
С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:42
Немає змісту. Поповнення не більше ніж на 100% від суми початкового внеску.
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