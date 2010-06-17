RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8758875987608761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:30

  Mathias написав:
RobinGood написав:Друзья, если я захочу пополнить счёт или депозит на 10куе в кассе, вопросы будут задавать? Надо будет подтвердить источник происхождения средств?

ПС: только я вижу свои посты?
По такой сумме вопросы задавать будут.

Mathias, RobinGood, добрый день. Обычно резиденту владельцу счета, требуется паспорт, ИНН, заполнение опросника. Больше сказать не могу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8990
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:36

С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
Искатель
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 22.02.16
Подякував: 600 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:42

  Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).

Немає змісту. Поповнення не більше ніж на 100% від суми початкового внеску.
Кочевник
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 16.02.17
Подякував: 263 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8758875987608761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Daswer, Hack-Stock, IGNAT, Кочевник, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 73, 74, 75
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
744 148162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 13:40
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 198, 199, 200
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
1999 35780
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 13:08
lel
Идея Банк 1 ... 1836, 1837, 1838
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18378 2575682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 12:03
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17149)
13.07.2020 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.