RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8758875987608761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:30

  Mathias написав:
RobinGood написав:Друзья, если я захочу пополнить счёт или депозит на 10куе в кассе, вопросы будут задавать? Надо будет подтвердить источник происхождения средств?

ПС: только я вижу свои посты?
По такой сумме вопросы задавать будут.

Mathias, RobinGood, добрый день. Обычно резиденту владельцу счета, требуется паспорт, ИНН, заполнение опросника. Больше сказать не могу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8990
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:36

С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
Искатель
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 22.02.16
Подякував: 600 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:42

  Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).

Немає змісту. Поповнення не більше ніж на 100% від суми початкового внеску.
Кочевник
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 16.02.17
Подякував: 263 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:49

  RobinGood написав:Друзья, если я захочу пополнить счёт или депозит на 10куе в кассе, вопросы будут задавать? Надо будет подтвердить источник происхождения средств?

ПС: только я вижу свои посты?


Зависит от того, насколько такое поведение похоже на вас :) если у вас высокие остатки и обороты, то могут и ничего не спросить.
Seva
 
Повідомлень: 308
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:55

  Кочевник написав:
  Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).

Немає змісту. Поповнення не більше ніж на 100% від суми початкового внеску.

общая сумма пополнения не может превышать 200% от первичной суммы вложения. Вложения сроком на 3 и 6 месяцев не пополняются в последний месяц. Для вкладов сроком от 12 месяцев пополнение разрешено только на протяжении первых 6 месяцев.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:41

  Кочевник написав:
  Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).

Немає змісту. Поповнення не більше ніж на 100% від суми початкового внеску.

Ну, во-первых, не на 100, а на 200% от первоначальной суммы.
А во-вторых, у меня в конце октября заканчивается депозит - как раз 200% от суммы, которую я положил сегодня. Т.е. я просто зафиксировал эту ставку. Другое дело, какой курс будет через 3 года? Вот это хороший вопрос.
Искатель
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 22.02.16
Подякував: 600 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:01

Re: Альфа-Банк

Навязали услугу "Страхование от COVID-19" при пролонгации ячейки - 700грн
Варианты более "полезных" услуг дороже
Причем это инициатива конкретного отделения.
zentol
 
Повідомлень: 42
З нами з: 04.01.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:07

  zentol написав:Навязали услугу "Страхование от COVID-19" при пролонгации ячейки - 700грн
Варианты более "полезных" услуг дороже
Причем это инициатива конкретного отделения.

Иначе б не продлили ячейку? Или что значит "навязали"?
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 545
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1509 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:08

  zentol написав:Навязали услугу "Страхование от COVID-19" при пролонгации ячейки - 700грн
Варианты более "полезных" услуг дороже
Причем это инициатива конкретного отделения.
перебор
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4326
З нами з: 03.12.14
Подякував: 580 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8758875987608761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google [Bot], Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1836, 1837, 1838
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18379 2575812
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 16:47
Adast
Місто Банк 1 ... 73, 74, 75
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
744 148215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 13:40
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 198, 199, 200
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
1999 35809
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 13:08
lel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.