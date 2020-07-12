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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:30
Mathias написав:
RobinGood написав:Друзья, если я захочу пополнить счёт или депозит на 10куе в кассе, вопросы будут задавать? Надо будет подтвердить источник происхождения средств?
ПС: только я вижу свои посты?
По такой сумме вопросы задавать будут.
Mathias, RobinGood, добрый день. Обычно резиденту владельцу счета, требуется паспорт, ИНН, заполнение опросника. Больше сказать не могу.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:36
С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:42
Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают.
Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
Немає змісту. Поповнення не більше ніж на 100% від суми початкового внеску.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:49
RobinGood написав:
Друзья, если я захочу пополнить счёт или депозит на 10куе в кассе, вопросы будут задавать? Надо будет подтвердить источник происхождения средств?
ПС: только я вижу свои посты?
Зависит от того, насколько такое поведение похоже на вас
если у вас высокие остатки и обороты, то могут и ничего не спросить.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:55
Кочевник написав: Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают.
Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
Немає змісту. Поповнення не більше ніж на 100% від суми початкового внеску.
общая сумма пополнения не может превышать 200% от первичной суммы вложения. Вложения сроком на 3 и 6 месяцев не пополняются в последний месяц. Для вкладов сроком от 12 месяцев пополнение разрешено только на протяжении первых 6 месяцев.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:41
Кочевник написав: Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают.
Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
Немає змісту. Поповнення не більше ніж на 100% від суми початкового внеску.
Ну, во-первых, не на 100, а на 200% от первоначальной суммы.
А во-вторых, у меня в конце октября заканчивается депозит - как раз 200% от суммы, которую я положил сегодня. Т.е. я просто зафиксировал эту ставку. Другое дело, какой курс будет через 3 года? Вот это хороший вопрос.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:01
Навязали услугу "Страхование от COVID-19" при пролонгации ячейки - 700грн
Варианты более "полезных" услуг дороже
Причем это инициатива конкретного отделения.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:07
zentol написав:
Навязали услугу "Страхование от COVID-19" при пролонгации ячейки - 700грн
Варианты более "полезных" услуг дороже
Причем это инициатива конкретного отделения.
Иначе б не продлили ячейку? Или что значит "навязали"?
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:08
zentol написав:
Навязали услугу "Страхование от COVID-19" при пролонгации ячейки - 700грн
Варианты более "полезных" услуг дороже
Причем это инициатива конкретного отделения.
перебор
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:35
ramzes4 написав:
Иначе б не продлили ячейку? Или что значит "навязали"?
Совершенно верно.
Договор на ячейку в конкретном отделении Альфы идет только
в паре со страховкой, самая дешевая из которых - это COVID-19. Можно взять что-то интересенее (имеющее хоть какой-то смысл) из страховых продуктов за бОльшие деньги, но мед страховка у меня уже есть.
Звонок в другое отделение подтвердил, что это инициатива не всех отделений. Пошел бы в другое отделение, но специфика услуги + продление не позволили (не стал рисковать).
Вот такое впаривание услуг от Альфы!Представитель банка, прокомментируете?!
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