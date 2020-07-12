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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8759876087618762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:35

Re: Альфа-Банк

  ramzes4 написав:Иначе б не продлили ячейку? Или что значит "навязали"?

Совершенно верно.
Договор на ячейку в конкретном отделении Альфы идет только в паре со страховкой, самая дешевая из которых - это COVID-19. Можно взять что-то интересенее (имеющее хоть какой-то смысл) из страховых продуктов за бОльшие деньги, но мед страховка у меня уже есть.
Звонок в другое отделение подтвердил, что это инициатива не всех отделений. Пошел бы в другое отделение, но специфика услуги + продление не позволили (не стал рисковать).

Вот такое впаривание услуг от Альфы!

Представитель банка, прокомментируете?!
zentol
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:31

Re: Альфа-Банк

Не дуже відкараскувалися. В них план, але або наглих, або приємних клієнтів таким не напрягають.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:51

Re: Альфа-Банк

Так номер отделения в студию, чего уж? У меня в 41 отд ячейка, никто ничего не предлагал купить никогда
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:05

  Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).

я на 5 лет застолбился на приличную сумму... :roll:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1100
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Подякував: 144 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:11

  Ромасик написав:
  Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка.
Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).

я на 5 лет застолбился на приличную сумму... :roll:

З виплатою в кінці?
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Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:12

Квесторе_поверніться так, з капіталізацією, якщо все правильно наклікав.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1100
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Подякував: 144 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:30

Шановна Alfa_Bank!
Є пропозиція дати по ... якомусь місцю розробнику вашого сайту.
Шукаю умови кешбечної програми по картці Еко-Максимум.
Не знайшов.
Підключив підтримку з чату. Оператор теж не знайшла!
І як це називається?!! :(
V2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:38

V2 Може то ваш ангел охоронець береже вас від цього лиха https://alfabank.ua/private-persons/cre ... o-maksimum?
Чимало форумчан і я в їх числі не мали щастя скористатись умовами цієї дивовижної картки - бали не нараховувались, або не списувались, або щезали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:38

  Ромасик написав:я на 5 лет застолбился на приличную сумму... :roll:

Депозит "С верой в будущее". :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:53

  Ой+ написав:V2 Може то ваш ангел охоронець береже вас від цього лиха https://alfabank.ua/private-persons/cre ... o-maksimum?
Чимало форумчан і я в їх числі не мали щастя скористатись умовами цієї дивовижної картки - бали не нараховувались, або не списувались, або щезали.


:))))
Дякую, Друже!
Це бачив. Не можу знайти умови, по яким МСС нараховують винагороду, а по яким ні по цій легендарній картці!
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