ramzes4 написав:Иначе б не продлили ячейку? Или что значит "навязали"?
Совершенно верно. Договор на ячейку в конкретном отделении Альфы идет только в паре со страховкой, самая дешевая из которых - это COVID-19. Можно взять что-то интересенее (имеющее хоть какой-то смысл) из страховых продуктов за бОльшие деньги, но мед страховка у меня уже есть. Звонок в другое отделение подтвердил, что это инициатива не всех отделений. Пошел бы в другое отделение, но специфика услуги + продление не позволили (не стал рисковать).
Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка. Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка. Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
я на 5 лет застолбился на приличную сумму...
З виплатою в кінці?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Шановна Alfa_Bank! Є пропозиція дати по ... якомусь місцю розробнику вашого сайту. Шукаю умови кешбечної програми по картці Еко-Максимум. Не знайшов. Підключив підтримку з чату. Оператор теж не знайшла! І як це називається?!!
Ой+ написав:V2 Може то ваш ангел охоронець береже вас від цього лиха https://alfabank.ua/private-persons/cre ... o-maksimum? Чимало форумчан і я в їх числі не мали щастя скористатись умовами цієї дивовижної картки - бали не нараховувались, або не списувались, або щезали.
))) Дякую, Друже! Це бачив. Не можу знайти умови, по яким МСС нараховують винагороду, а по яким ні по цій легендарній картці!