V2 написав:Шановна Alfa_Bank! Є пропозиція дати по ... якомусь місцю розробнику вашого сайту. Шукаю умови кешбечної програми по картці Еко-Максимум. Не знайшов. Підключив підтримку з чату. Оператор теж не знайшла! І як це називається?!!
V2 написав:Шановна Alfa_Bank! Є пропозиція дати по ... якомусь місцю розробнику вашого сайту. Шукаю умови кешбечної програми по картці Еко-Максимум. Не знайшов. Підключив підтримку з чату. Оператор теж не знайшла! І як це називається?!!
Перелік винятків вражає. Чи правильно розумію, що в порівнянні з Максимумом тут ПЕРЕВАГИ: 1) 2% майже на все; 2) якщо раптом знадобиться терміново готівка - не надто висока відсоткова ставка за користування (26%). НЕДОЛІКИ: 1) обрізаний грейс-період в 30 днів; 2) немає горіхів.