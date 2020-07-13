Называется КО-бренд, т.е. нуна у самого бренда шукать
Хотя там тоже хто в лес, хто по дрова
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:57
Называется КО-бренд, т.е. нуна у самого бренда шукать
Хотя там тоже хто в лес, хто по дрова
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:08
Re: Альфа-Банк
Цілком погоджуюся, сайт дуже не зручний та пригальмований.
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:38
Перелік винятків вражає.
Чи правильно розумію, що в порівнянні з Максимумом тут
ПЕРЕВАГИ:
1) 2% майже на все;
2) якщо раптом знадобиться терміново готівка - не надто висока відсоткова ставка за користування (26%).
НЕДОЛІКИ:
1) обрізаний грейс-період в 30 днів;
2) немає горіхів.
Додано: Вів 14 лип, 2020 06:24
Re: Альфа-Банк
Обрізання деколи обходять за допомогою розстрочок, якщо +500 грн. покупка. Але чи все спрацює, це питання. Глянув зранку в кабінет подяки - там якби 308 грн. Вчора світило 1 грн., але знову ж таки чи будуть вони доступні як дійду до магазу? Я мав види на цю картку, зараз в ній сильно розчарувався.
Щодо використання бонусів, то не бачу в правилах, але на словах продавці кажуть, що за акційний товар бонусами не можна розраховуватись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:24
Re: Альфа-Банк
За акційний можна. За соціально значущі не можно. Цукор, яйця, ще щось.. Ну і м`ясо зазвичай там окремо за готівку.
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:29
Уважаемая Alfa_bank!
А как на самом деле обстоят дела с зачислением (не начислением!) баллов по программе "ЭКО-Максимум".
Видел сообщения,что за май кому-то не выплатили. У самого в июне, так вышло, было несколько крупных покупок этой картой, и я искренне надеюсь, что баллы будут.
Или... пора уже официально объявить о сворачивании кобренд-программы.
До последнего времени никаких проблем с этим не было, но все хорошее рано или поздно заканчивается.
Думаю, Вам имеет смысл пообщаться с партнерами из "ЭКО-Маркета" и расставить точки над 'i', а затем сообщить нам вердикт. Буду крайне признателен и, думаю, не только я.
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:31
zentol, добрый день. Напишите ваш ИНН, адрес отделения, дату и детали визита.
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