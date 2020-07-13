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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8760876187628763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:57

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Є пропозиція дати по ... якомусь місцю розробнику вашого сайту.
Шукаю умови кешбечної програми по картці Еко-Максимум.
Не знайшов.
Підключив підтримку з чату. Оператор теж не знайшла!
І як це називається?!! :(

Называется КО-бренд, т.е. нуна у самого бренда шукать :)
https://www.podyaka.eko.com.ua/site/
Хотя там тоже хто в лес, хто по дрова :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:08

Re: Альфа-Банк

Цілком погоджуюся, сайт дуже не зручний та пригальмований.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:38

  clientage написав:
  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Є пропозиція дати по ... якомусь місцю розробнику вашого сайту.
Шукаю умови кешбечної програми по картці Еко-Максимум.
Не знайшов.
Підключив підтримку з чату. Оператор теж не знайшла!
І як це називається?!! :(

Называется КО-бренд, т.е. нуна у самого бренда шукать :)
https://www.podyaka.eko.com.ua/site/
Хотя там тоже хто в лес, хто по дрова :)


Перелік винятків вражає.
Чи правильно розумію, що в порівнянні з Максимумом тут
ПЕРЕВАГИ:
1) 2% майже на все;
2) якщо раптом знадобиться терміново готівка - не надто висока відсоткова ставка за користування (26%).
НЕДОЛІКИ:
1) обрізаний грейс-період в 30 днів;
2) немає горіхів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 06:24

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Чи правильно розумію, що в порівнянні з Максимумом тут
ПЕРЕВАГИ:
1) 2% майже на все;
2) якщо раптом знадобиться терміново готівка - не надто висока відсоткова ставка за користування (26%).
НЕДОЛІКИ:
1) обрізаний грейс-період в 30 днів;
2) немає горіхів.


Обрізання деколи обходять за допомогою розстрочок, якщо +500 грн. покупка. Але чи все спрацює, це питання. Глянув зранку в кабінет подяки - там якби 308 грн. Вчора світило 1 грн., але знову ж таки чи будуть вони доступні як дійду до магазу? Я мав види на цю картку, зараз в ній сильно розчарувався.
Щодо використання бонусів, то не бачу в правилах, але на словах продавці кажуть, що за акційний товар бонусами не можна розраховуватись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:24

Re: Альфа-Банк

За акційний можна. За соціально значущі не можно. Цукор, яйця, ще щось.. Ну і м`ясо зазвичай там окремо за готівку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:29

Уважаемая Alfa_bank!
А как на самом деле обстоят дела с зачислением (не начислением!) баллов по программе "ЭКО-Максимум".
Видел сообщения,что за май кому-то не выплатили. У самого в июне, так вышло, было несколько крупных покупок этой картой, и я искренне надеюсь, что баллы будут.

Или... пора уже официально объявить о сворачивании кобренд-программы.
До последнего времени никаких проблем с этим не было, но все хорошее рано или поздно заканчивается.

Думаю, Вам имеет смысл пообщаться с партнерами из "ЭКО-Маркета" и расставить точки над 'i', а затем сообщить нам вердикт. Буду крайне признателен и, думаю, не только я.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:31

  zentol написав:
  ramzes4 написав:Иначе б не продлили ячейку? Или что значит "навязали"?

Совершенно верно.
Договор на ячейку в конкретном отделении Альфы идет только в паре со страховкой, самая дешевая из которых - это COVID-19. Можно взять что-то интересенее (имеющее хоть какой-то смысл) из страховых продуктов за бОльшие деньги, но мед страховка у меня уже есть.
Звонок в другое отделение подтвердил, что это инициатива не всех отделений. Пошел бы в другое отделение, но специфика услуги + продление не позволили (не стал рисковать).

Вот такое впаривание услуг от Альфы!

Представитель банка, прокомментируете?!

zentol, добрый день. Напишите ваш ИНН, адрес отделения, дату и детали визита.
Alfa_Bank
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