V2 написав:Шановна Alfa_Bank! Є пропозиція дати по ... якомусь місцю розробнику вашого сайту. Шукаю умови кешбечної програми по картці Еко-Максимум. Не знайшов. Підключив підтримку з чату. Оператор теж не знайшла! І як це називається?!!
V2 написав:Шановна Alfa_Bank! Є пропозиція дати по ... якомусь місцю розробнику вашого сайту. Шукаю умови кешбечної програми по картці Еко-Максимум. Не знайшов. Підключив підтримку з чату. Оператор теж не знайшла! І як це називається?!!
Перелік винятків вражає. Чи правильно розумію, що в порівнянні з Максимумом тут ПЕРЕВАГИ: 1) 2% майже на все; 2) якщо раптом знадобиться терміново готівка - не надто висока відсоткова ставка за користування (26%). НЕДОЛІКИ: 1) обрізаний грейс-період в 30 днів; 2) немає горіхів.
V2 написав:Чи правильно розумію, що в порівнянні з Максимумом тут ПЕРЕВАГИ: 1) 2% майже на все; 2) якщо раптом знадобиться терміново готівка - не надто висока відсоткова ставка за користування (26%). НЕДОЛІКИ: 1) обрізаний грейс-період в 30 днів; 2) немає горіхів.
Обрізання деколи обходять за допомогою розстрочок, якщо +500 грн. покупка. Але чи все спрацює, це питання. Глянув зранку в кабінет подяки - там якби 308 грн. Вчора світило 1 грн., але знову ж таки чи будуть вони доступні як дійду до магазу? Я мав види на цю картку, зараз в ній сильно розчарувався. Щодо використання бонусів, то не бачу в правилах, але на словах продавці кажуть, що за акційний товар бонусами не можна розраховуватись.
Уважаемая Alfa_bank! А как на самом деле обстоят дела с зачислением (не начислением!) баллов по программе "ЭКО-Максимум". Видел сообщения,что за май кому-то не выплатили. У самого в июне, так вышло, было несколько крупных покупок этой картой, и я искренне надеюсь, что баллы будут.
Или... пора уже официально объявить о сворачивании кобренд-программы. До последнего времени никаких проблем с этим не было, но все хорошее рано или поздно заканчивается.
Думаю, Вам имеет смысл пообщаться с партнерами из "ЭКО-Маркета" и расставить точки над 'i', а затем сообщить нам вердикт. Буду крайне признателен и, думаю, не только я.
ramzes4 написав:Иначе б не продлили ячейку? Или что значит "навязали"?
Совершенно верно. Договор на ячейку в конкретном отделении Альфы идет только в паре со страховкой, самая дешевая из которых - это COVID-19. Можно взять что-то интересенее (имеющее хоть какой-то смысл) из страховых продуктов за бОльшие деньги, но мед страховка у меня уже есть. Звонок в другое отделение подтвердил, что это инициатива не всех отделений. Пошел бы в другое отделение, но специфика услуги + продление не позволили (не стал рисковать).
Вот такое впаривание услуг от Альфы!
Представитель банка, прокомментируете?!
zentol, добрый день. Напишите ваш ИНН, адрес отделения, дату и детали визита.
V2 написав:Шановна Alfa_Bank! Є пропозиція дати по ... якомусь місцю розробнику вашого сайту. Шукаю умови кешбечної програми по картці Еко-Максимум. Не знайшов. Підключив підтримку з чату. Оператор теж не знайшла! І як це називається?!!
V2, доброго дня. Документу немає у нас на сайті, т.я. це програма лояльності партнера, дивитись необхідно на сайті ЕКО.
Искатель написав:Уважаемая Alfa_bank! А как на самом деле обстоят дела с зачислением (не начислением!) баллов по программе "ЭКО-Максимум". Видел сообщения,что за май кому-то не выплатили. У самого в июне, так вышло, было несколько крупных покупок этой картой, и я искренне надеюсь, что баллы будут.
Или... пора уже официально объявить о сворачивании кобренд-программы. До последнего времени никаких проблем с этим не было, но все хорошее рано или поздно заканчивается.
Думаю, Вам имеет смысл пообщаться с партнерами из "ЭКО-Маркета" и расставить точки над 'i', а затем сообщить нам вердикт. Буду крайне признателен и, думаю, не только я.
Искатель, добрый день. За май мы все начислили, ЭКО выплатил. За июнь бонусы будут зачислены завтра - послезавтра.