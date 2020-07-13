RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8761876287638764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:43

  zentol написав:
  Seva написав:Так номер отделения в студию, чего уж? У меня в 41 отд ячейка, никто ничего не предлагал купить никогда


Отделение по адресу Одеса, вул. Академіка Корольова, 72 навязывет покупку страховки COVID-19 (700грн) при оформлении/продлении ячейки.

Причем годом ранее по такой же схеме заставили купить страховку от утери то ли ключей, то ли документов.. (250грн)

Например, отделение на Олеши такой ерундой не страдает.

Дайте ваш ИНН и дату визита, пожалуйста.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8994
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8761876287638764
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zvir, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 698, 699, 700
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6998 1603478
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 07:50
хуторянка
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4163, 4164, 4165
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41649 5042165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 01:41
anikola13
Идея Банк 1 ... 1837, 1838, 1839
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18382 2576490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 21:11
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1551)
14.07.2020 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.