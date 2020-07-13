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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:43
zentol написав: Seva написав:
Так номер отделения в студию, чего уж? У меня в 41 отд ячейка, никто ничего не предлагал купить никогда
Отделение по адресу Одеса, вул. Академіка Корольова, 72 навязывет покупку страховки COVID-19 (700грн) при оформлении/продлении ячейки.
Причем годом ранее по такой же схеме заставили купить страховку от утери то ли ключей, то ли документов.. (250грн)
Например, отделение на Олеши такой ерундой не страдает.
Дайте ваш ИНН и дату визита, пожалуйста.
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