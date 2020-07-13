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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:43
zentol написав: Seva написав:
Так номер отделения в студию, чего уж? У меня в 41 отд ячейка, никто ничего не предлагал купить никогда
Отделение по адресу Одеса, вул. Академіка Корольова, 72 навязывет покупку страховки COVID-19 (700грн) при оформлении/продлении ячейки.
Причем годом ранее по такой же схеме заставили купить страховку от утери то ли ключей, то ли документов.. (250грн)
Например, отделение на Олеши такой ерундой не страдает.
Дайте ваш ИНН и дату визита, пожалуйста.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:22
Кочевник написав:
За акційний можна. За соціально значущі не можно. Цукор, яйця, ще щось.. Ну і м`ясо зазвичай там окремо за готівку.
М'ясо там боюсь купувати, в них частенько світло вимикають )) А ось за алкоголь також бонусами платити не можна...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:39
l-m написав:
Така проблема - по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована". По іншій покупці на 70 євро взагалі не прийшла навіть пропозиція на розстрочку.
Звернувся у підтримку, але натрапив на якогось бота, який циклом відповідав що "банк відмовив Вам в оформленні россрочки", хоча я це й без нього помітив, та як раз хотів дізнатись причину відмови
Може комусь буде корисно - проблема була в тому, що Альфа провела якусь покупку по рахунку швидше ніж поповнення, що було здійснене для цієї покупки, відповідно виник "технічний" овердрафт. А якщо існує прострочена/несанкціонована заборгованість по рахунку, то нові "моментальні розстрочки на карту" оформити не можливо.
Дякую представнику банку на форумі, що допоміг розібратись, тому що після "консультації" у підтримці думав вже закинути карту, бо з тих відповідей виходило що оформлення розстрочок перетворилось на лотерею, де шанси виграти невеликі
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:58
Mathias написав:
RobinGood написав:Друзья, если я захочу пополнить счёт или депозит на 10куе в кассе, вопросы будут задавать? Надо будет подтвердить источник происхождения средств?
ПС: только я вижу свои посты?
По такой сумме вопросы задавать будут.
а шо за два/три раза религия не позволяет?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:06
zentol написав:
страховки COVID-19 (700грн) при оформлении/продлении ячейки.
Причем годом ранее по такой же схеме заставили купить страховку от утери то ли ключей, то ли документов.. (250грн)
Например, отделение на Олеши такой ерундой не страдает.
если страховка идёт отдельной услугой - можно в кассу прийти только с одной квитанцией
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:44
rollo написав: clientage написав: mephala написав:Stringer"Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней
насколько я помню то пенсионер изначально хотел не отдельную пенс карту а валютку на халяву. и возмущался что ему за пакет выставляют стоимость при заведении валютки. и фаст не хотел открывать ни под каким предлогом. ему в рамках пакета нужна была халявная валютка.
ну че - получили халявную валютку в рамках пакета?
Нее. Пенс хотел внепакетную пенсионку, и был согласен помимо этого иметь полноценный пакет с условной абонкой.
Вот мне интерестно как ему таки угодила Альфа
Спасибо, что правильно всё поняли.
А то предыдущий читать не умеет, а хамить старшим научился.
Видно Алла таки прислушивается к клиентам.
Альфа Банк ведь для умных, не так ли?
а я смотрю вы мастер на белое говорить черное да еще и обиженку из себя корчить жалуясь админам. мой ответ на ваш хамский пост просто испарился. даже на почту сообщение не пришло что его удалили. а ваше хамское сообщение осталось.
ну ниче - земля круглая. к вам и вернулось.
Перегляд профілю учасника rollo
Заблокований до Нед 19 лип, 2020 09:33
флуд,оффтоп,хамство
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