Кочевник написав:За акційний можна. За соціально значущі не можно. Цукор, яйця, ще щось.. Ну і м`ясо зазвичай там окремо за готівку.
М'ясо там боюсь купувати, в них частенько світло вимикають )) А ось за алкоголь також бонусами платити не можна...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
l-m написав:Така проблема - по кредитній карті "Максимум" чомусь перестали оформлюватися розстрочки. По одній покупці прийшла пропозиція, але потім я отримав повідомлення "Ваша заявка на розстрочку покупки на суму 1077.34 UAH не активована". По іншій покупці на 70 євро взагалі не прийшла навіть пропозиція на розстрочку.
Звернувся у підтримку, але натрапив на якогось бота, який циклом відповідав що "банк відмовив Вам в оформленні россрочки", хоча я це й без нього помітив, та як раз хотів дізнатись причину відмови
Може комусь буде корисно - проблема була в тому, що Альфа провела якусь покупку по рахунку швидше ніж поповнення, що було здійснене для цієї покупки, відповідно виник "технічний" овердрафт. А якщо існує прострочена/несанкціонована заборгованість по рахунку, то нові "моментальні розстрочки на карту" оформити не можливо.
Дякую представнику банку на форумі, що допоміг розібратись, тому що після "консультації" у підтримці думав вже закинути карту, бо з тих відповідей виходило що оформлення розстрочок перетворилось на лотерею, де шанси виграти невеликі
mephala написав:Stringer "Расстрелять" хотели не пенсионера, а тролля, который по этому поводу истерил и хамил всем подряд в форуме несколько дней
насколько я помню то пенсионер изначально хотел не отдельную пенс карту а валютку на халяву. и возмущался что ему за пакет выставляют стоимость при заведении валютки. и фаст не хотел открывать ни под каким предлогом. ему в рамках пакета нужна была халявная валютка. ну че - получили халявную валютку в рамках пакета?
Нее. Пенс хотел внепакетную пенсионку, и был согласен помимо этого иметь полноценный пакет с условной абонкой. Вот мне интерестно как ему таки угодила Альфа
Спасибо, что правильно всё поняли. А то предыдущий читать не умеет, а хамить старшим научился. Видно Алла таки прислушивается к клиентам. Альфа Банк ведь для умных, не так ли?
а я смотрю вы мастер на белое говорить черное да еще и обиженку из себя корчить жалуясь админам. мой ответ на ваш хамский пост просто испарился. даже на почту сообщение не пришло что его удалили. а ваше хамское сообщение осталось. ну ниче - земля круглая. к вам и вернулось.
Искатель написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам падают. Информация от работников банка. Думал-думал... да и застолбил (на 6 месяцев) ставочку 4,25% в долларах на 3 года. Да, это мой самый длинный депозит за все время (до этого максимум были двухлетние).
я так в свое время рискнул на 6,25 думая что нужно было рисковать раньше у бегемота под 10%
Ой+ написав:V2 Може то ваш ангел охоронець береже вас від цього лиха https://alfabank.ua/private-persons/cre ... o-maksimum? Чимало форумчан і я в їх числі не мали щастя скористатись умовами цієї дивовижної картки - бали не нараховувались, або не списувались, або щезали.
))) Дякую, Друже! Це бачив. Не можу знайти умови, по яким МСС нараховують винагороду, а по яким ні по цій легендарній картці!
Бонуси за використання карти ЕКО-Максимум не нараховуються на операції, що здійснені з використанням платіжної картки в торгово-сервісних підприємствах, що зареєстровані в міжнародних платіжних системах з значенням параметру МСС (код торгівельного закладу ), що відповідає наступним значенням: 5933, 6530, 7995, 9223, 9754, 7841, 7993, 7994, 6211, 9211, 9222, 9311, 9399, 9402, 9405, 8398, 8641, 8651, 8661, 4812, 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321, 8675, 8734, 7299, 8699
Ой+ написав:Щодо використання бонусів, то не бачу в правилах, але на словах продавці кажуть, що за акційний товар бонусами не можна розраховуватись.
не зовсім так. розрахуватися балами можна за будь що але по деяким товарам не 100% і це залежить не від акційності товару (я повністю оплачував деякі акційні товари балами) а від його виду. наприклад цукор не 100% оплачується баллами. як мені пояснили це пов’язано з тим що цукор відноситься до спец категорії і вони змушені мінімальний поріг брати грошима.
Ой+ написав:Щодо використання бонусів, то не бачу в правилах, але на словах продавці кажуть, що за акційний товар бонусами не можна розраховуватись.
не зовсім так. розрахуватися балами можна за будь що але по деяким товарам не 100% і це залежить не від акційності товару (я повністю оплачував деякі акційні товари балами) а від його виду. наприклад цукор не 100% оплачується баллами. як мені пояснили це пов’язано з тим що цукор відноситься до спец категорії і вони змушені мінімальний поріг брати грошима.
Дешеві яйця і цукор тільки за гроші, а от дорожчі аналоги на кшталт яєць в коробках та рафінаду можно частково оплачувати бонусами.