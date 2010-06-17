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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:43
Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?
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Hack-Stock
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:47
Hack-Stock написав:
Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?
Hack-Stock, добрый день. Сразу. Но если хотите таким образом погашать задолженность в РД, это лучше делать до 17:00 где-то.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:59
Alfa_Bank написав: Hack-Stock написав:
Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?
Hack-Stock, добрый день. Сразу. Но если хотите таким образом погашать задолженность в РД, это лучше делать до 17:00 где-то.
Как обстоят дела с моим вопросом?
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Kevin
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:12
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Hack-Stock написав:
Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?
Hack-Stock, добрый день. Сразу. Но если хотите таким образом погашать задолженность в РД, это лучше делать до 17:00 где-то.
Как обстоят дела с моим вопросом?
См. в ЛС.
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Alfa_Bank
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- З нами з: 18.02.13
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