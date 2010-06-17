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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8762876387648765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1035
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1035
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:43

Re: Альфа-Банк

Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:47

  Hack-Stock написав:Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?


Hack-Stock, добрый день. Сразу. Но если хотите таким образом погашать задолженность в РД, это лучше делать до 17:00 где-то.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8996
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:59

  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?


Hack-Stock, добрый день. Сразу. Но если хотите таким образом погашать задолженность в РД, это лучше делать до 17:00 где-то.


Как обстоят дела с моим вопросом?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:12

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?


Hack-Stock, добрый день. Сразу. Но если хотите таким образом погашать задолженность в РД, это лучше делать до 17:00 где-то.


Как обстоят дела с моим вопросом?

См. в ЛС.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8996
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 8762876387648765
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