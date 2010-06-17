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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8762876387648765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1035
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1035
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:43

Re: Альфа-Банк

Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:47

  Hack-Stock написав:Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?


Hack-Stock, добрый день. Сразу. Но если хотите таким образом погашать задолженность в РД, это лучше делать до 17:00 где-то.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:59

  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?


Hack-Stock, добрый день. Сразу. Но если хотите таким образом погашать задолженность в РД, это лучше делать до 17:00 где-то.


Как обстоят дела с моим вопросом?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:12

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите, вывод орехов идёт сразу на счет? Можно это юзать как ресурс для погашения кредита в последний день?


Hack-Stock, добрый день. Сразу. Но если хотите таким образом погашать задолженность в РД, это лучше делать до 17:00 где-то.


Как обстоят дела с моим вопросом?

См. в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:10

Re: Альфа-Банк

Ув. Alfa_bank!
А не могли бы вы пояснить, почему при внесении средств в вечернюю кассу (после 16-30) есть лимит на 150к грн, почему вообще этот лимит и почему именно 150 тыс?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:14

  Faceless написав:Ув. Alfa_bank!
А не могли бы вы пояснить, почему при внесении средств в вечернюю кассу (после 16-30) есть лимит на 150к грн, почему вообще этот лимит и почему именно 150 тыс?

Faceless, добрый день. Вы уверены, что это лимит именно вечерней кассы? Подскажите адрес отделение, куда обращались, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:30

Re: Альфа-Банк

Наконец-то подвязалась Альфа-Эко к программе бонусов Экомаркета.
3 месяца прошло однако...
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:01

  ukrprom2014 написав:Наконец-то подвязалась Альфа-Эко к программе бонусов Экомаркета.
3 месяца прошло однако...


Зато бабла на бонусный счёт насыпят в 3 раза больше.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:20

  uaprofi написав:
  zentol написав:страховки COVID-19 (700грн) при оформлении/продлении ячейки.

Причем годом ранее по такой же схеме заставили купить страховку от утери то ли ключей, то ли документов.. (250грн)

Например, отделение на Олеши такой ерундой не страдает.


если страховка идёт отдельной услугой - можно в кассу прийти только с одной квитанцией


да, хорошая и правильная мысль, но пришла уже после
zentol
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:25

  Alfa_Bank написав:
  zentol написав:
  Seva написав:Так номер отделения в студию, чего уж? У меня в 41 отд ячейка, никто ничего не предлагал купить никогда


Отделение по адресу Одеса, вул. Академіка Корольова, 72 навязывет покупку страховки COVID-19 (700грн) при оформлении/продлении ячейки.

Причем годом ранее по такой же схеме заставили купить страховку от утери то ли ключей, то ли документов.. (250грн)

Например, отделение на Олеши такой ерундой не страдает.

Дайте ваш ИНН и дату визита, пожалуйста.


Продолжение истории по навязанной страховке и "разрешению" вопроса представителем банка Alfa_Bank.
Представитель подтвердил, что меня вынудили купить страховку обманным путем (наверно, слово мошенничество здесь - это перебор), и объяснил это так
Сотрудник хотел только предложить оформить дополнительные услуги. Но, видимо, не нашел нужных слов. С сотрудниками отделения будет проведен дополнительный инструктаж относительно правил коммуникации с клиентами.

Также предложили какие-то орехи в счет компенсации вместо разрыва договора страхования, возврата средств, приглашения в отделение для извинения
Циничность объяснения обмана поражает.
Пойду писать жалобу в отделение.
zentol
 
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