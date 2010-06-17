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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:35
Смотрю и думаю - вот какой хотя бы теоретический смысл в сообщениях через мобильно приложение вида "Горячее предложение!!!!111одинодин", если при нажатии на него сначала попадаешь на экран входа, а потом - на обычную главную страницу, где уже никаких намёков на "предложение", и вообще не понятно, что это было, и где его искать, даже при наличии такого желания.
Да и вообще, использование экстренного канала связи, который нельзя отключить (ведь через него могут приходить сообщения о неожиданных списаниях средств, или о блокировке) для рассылки махрового спама - это очень некрасиво со стороны банка.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:39
M-Audio написав:
Смотрю и думаю - вот какой хотя бы теоретический смысл в сообщениях через мобильно приложение вида "Горячее предложение!!!!111одинодин", если при нажатии на него сначала попадаешь на экран входа, а потом - на обычную главную страницу, где уже никаких намёков на "предложение", и вообще не понятно, что это было, и где его искать, даже при наличии такого желания.
Да и вообще, использование экстренного канала связи, который нельзя отключить (ведь через него могут приходить сообщения о неожиданных списаниях средств, или о блокировке) для рассылки махрового спама - это очень некрасиво со стороны банка.
M-Audio, добрый день. Можно более детально?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:51
Alfa_Bank написав: M-Audio написав:
Смотрю и думаю - вот какой хотя бы теоретический смысл в сообщениях через мобильно приложение вида "Горячее предложение!!!!111одинодин", если при нажатии на него сначала попадаешь на экран входа,
M-Audio, добрый день. Можно более детально?
Даже не знаю, как ещё детальнее. Вот приходит какое-то уведомление от банка через приложение (не SMS, не мессенджер). Появляется оно в области уведомлений. Нажатие на это уведомление (при разблокированном телефоне) запускает alfa-mobile, который требует входа по отпечатку или паролю. После входа открывается главный экран приложения с картами и сервисами. И уже ничего не напоминает о том, что я, вообще-то, не просто приложение запускал, а реагировал на входящее сообщение, и ожидал увидеть какую-то более детальную информацию об этом сообщении.
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M-Audio
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Додано: Сер 15 лип, 2020 12:00
M-Audio написав: Alfa_Bank написав: M-Audio написав:
Смотрю и думаю - вот какой хотя бы теоретический смысл в сообщениях через мобильно приложение вида "Горячее предложение!!!!111одинодин", если при нажатии на него сначала попадаешь на экран входа,
M-Audio, добрый день. Можно более детально?
Даже не знаю, как ещё детальнее. Вот приходит какое-то уведомление от банка через приложение (не SMS, не мессенджер). Появляется оно в области уведомлений. Нажатие на это уведомление (при разблокированном телефоне) запускает alfa-mobile, который требует входа по отпечатку или паролю. После входа открывается главный экран приложения с картами и сервисами. И уже ничего не напоминает о том, что я, вообще-то, не просто приложение запускал, а реагировал на входящее сообщение, и ожидал увидеть какую-то более детальную информацию об этом сообщении.
Смотрю. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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