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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8763876487658766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1035
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1035
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:35

Смотрю и думаю - вот какой хотя бы теоретический смысл в сообщениях через мобильно приложение вида "Горячее предложение!!!!111одинодин", если при нажатии на него сначала попадаешь на экран входа, а потом - на обычную главную страницу, где уже никаких намёков на "предложение", и вообще не понятно, что это было, и где его искать, даже при наличии такого желания.

Да и вообще, использование экстренного канала связи, который нельзя отключить (ведь через него могут приходить сообщения о неожиданных списаниях средств, или о блокировке) для рассылки махрового спама - это очень некрасиво со стороны банка.
M-Audio
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 23.03.11
Подякував: 306 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:39

  M-Audio написав:Смотрю и думаю - вот какой хотя бы теоретический смысл в сообщениях через мобильно приложение вида "Горячее предложение!!!!111одинодин", если при нажатии на него сначала попадаешь на экран входа, а потом - на обычную главную страницу, где уже никаких намёков на "предложение", и вообще не понятно, что это было, и где его искать, даже при наличии такого желания.

Да и вообще, использование экстренного канала связи, который нельзя отключить (ведь через него могут приходить сообщения о неожиданных списаниях средств, или о блокировке) для рассылки махрового спама - это очень некрасиво со стороны банка.

M-Audio, добрый день. Можно более детально? :roll:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8999
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 788 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:51

  Alfa_Bank написав:
  M-Audio написав:Смотрю и думаю - вот какой хотя бы теоретический смысл в сообщениях через мобильно приложение вида "Горячее предложение!!!!111одинодин", если при нажатии на него сначала попадаешь на экран входа,

M-Audio, добрый день. Можно более детально? :roll:

Даже не знаю, как ещё детальнее. Вот приходит какое-то уведомление от банка через приложение (не SMS, не мессенджер). Появляется оно в области уведомлений. Нажатие на это уведомление (при разблокированном телефоне) запускает alfa-mobile, который требует входа по отпечатку или паролю. После входа открывается главный экран приложения с картами и сервисами. И уже ничего не напоминает о том, что я, вообще-то, не просто приложение запускал, а реагировал на входящее сообщение, и ожидал увидеть какую-то более детальную информацию об этом сообщении.
M-Audio
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 23.03.11
Подякував: 306 раз.
Подякували: 283 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:00

  M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:
  M-Audio написав:Смотрю и думаю - вот какой хотя бы теоретический смысл в сообщениях через мобильно приложение вида "Горячее предложение!!!!111одинодин", если при нажатии на него сначала попадаешь на экран входа,

M-Audio, добрый день. Можно более детально? :roll:

Даже не знаю, как ещё детальнее. Вот приходит какое-то уведомление от банка через приложение (не SMS, не мессенджер). Появляется оно в области уведомлений. Нажатие на это уведомление (при разблокированном телефоне) запускает alfa-mobile, который требует входа по отпечатку или паролю. После входа открывается главный экран приложения с картами и сервисами. И уже ничего не напоминает о том, что я, вообще-то, не просто приложение запускал, а реагировал на входящее сообщение, и ожидал увидеть какую-то более детальную информацию об этом сообщении.

Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8999
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 788 раз.
 
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  #<1 ... 8763876487658766
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