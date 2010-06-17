Додано: Сер 15 лип, 2020 11:35

Смотрю и думаю - вот какой хотя бы теоретический смысл в сообщениях через мобильно приложение вида "Горячее предложение!!!!111одинодин", если при нажатии на него сначала попадаешь на экран входа, а потом - на обычную главную страницу, где уже никаких намёков на "предложение", и вообще не понятно, что это было, и где его искать, даже при наличии такого желания.



Да и вообще, использование экстренного канала связи, который нельзя отключить (ведь через него могут приходить сообщения о неожиданных списаниях средств, или о блокировке) для рассылки махрового спама - это очень некрасиво со стороны банка.