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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8765876687678768>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:20

Уже второй раз подобное приходит. Активировал ещё 10-го июня.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:15

Re: Альфа-Банк

Решил попробовать оплачивать комуналку через Альфа-банк, как раз карта этого банка пылилась вместе с депозитным договором.
Ищу удобный вариант оплаты, поскольку привычная схема оплаты картой Ощадбанка перестала работать нормально.
Оплачивать нужно 3 квартиры - около 30 транзакций.

1. Пополнение счета - через терминал в отделении банка - все просто, стандартно, не вызывает проблем.
2. Создание шаблона на оплату коммуналки в интернет-банкинге - также просто и стандартно.

Ну а дальше начинаются чудеса.
Бумажная квитанция на оплату комуналки пришла 10 июля.
3. 14 июля захожу в интернет-банкинг, открываю созданный ранее шаблон, который был проверен и работал верно, пишет - "нет такого счета".
Как же это так - НЕТ, если в конце июня создавая шаблон все проверил и все работало.
Ну ладно, удаляю все шаблоны, заново ввожу идентификатор, появляется счет на оплату.
4. Ввожу суммы, соответствующие квитанции, а именно 125,85+14,44+30,64+239,31+377,67+32,41 - посчитайте сколько получается. У меня получилось 820,32
А вот у Альфа-банка получилось 764,92
Как такое может быть непонятно.

5. Написал в поддержку. Мне посоветовали каждый платеж делать одиночным.

То есть у меня 6 основных платежей (летом на пару платежей меньше) по каждой квартире плюс ещё доп. платежи - телефон, интернет, газ, электричество, грубо - 10-11 платежей, а суммарно около 30 платежей - это мне что надо сидеть 30 платежей по одному делать ? Капец ... Других слов нет.

6. Скачиваю мобильное приложение.
Ввожу логин+пароль. Оказывается, что логин от интернет банкинга для мобильного приложения не подходит, но наоборот все работает - чудеса, да и только.
В общем приходится сбрасывать пароль, вводить новый пароль, чтобы приложение на смартфоне заработало.

7. Ура!!! Мобильное приложение заработало. И даже сумму считает правильно, что для Альфа-Банка, как я понимаю, уже чудо, 2+2 у них явно не 4, а типа от 3,3 до 6,7, где-то в этом промежутке.

8. Заплатил коммуналку через мобильное приложение. Чудо. Захожу через интернет-банкинг, чтобы сохранить квитанции об оплате к себе в органайзер.
А в интернет-банкинге - ж***. Ну то есть не совсем ж***, а полная такая ж***!!! висит около 20-ти квитанций и куда я платил и за что непонятно.
Ну ребята, Альфа-банк, есть же стандартные формы платежки, как у предприятий, ну или хотя бы сделайте цивилизованно по какой-то своей форме, но чтобы было все понятно в квитанции кто, куда, какая сумма, какое назначение платежа и адрес за который сделан платеж.
Чтобы было ясно читающим, в квитанции Альфа банка есть только сумма и кто плательщик. ВСЁ!!! Больше ничего нет.
Мне такие квитанции алкоголики, выносившие мусор со стройки, в начале 90-х выдавали порывшись где-то в заднем кармане, ну так тогда и денег нормальных не было, рублей уже не было, гривен ещё не было, а были листы с какими-то надписями и их нужно было нарезать, нарезные деньги были. Пошел на работу, получил листы, нарезал денег и за покупками.
Ребята, Альфа-банк, ну у нас уже есть деньги - гривны, есть стандартные бланки, наверняка есть люди, которые как-то в единую цепочку все это могут соединить - чего не сделать по-человечески.
Нужно Вас учить как это по-человечески ?

В общем, надо опять искать альтернативу.
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:29

vadim1967
монобанк не?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:32

vpchelko Да, хочу попробовать монобанк
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:37

Re: Альфа-Банк

  vadim1967 написав:vpchelko Да, хочу попробовать монобанк

Сейчас лепят абонку по газу и воде, видимо в альфе бажина. Ну мне по крайне мере моно сейчас тянет их правильно. + оплата коммуналки в моно за кредитные без комиссий - это на месяц пролонгация реальной оплаты...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:15

  Striker написав:Уже второй раз подобное приходит. Активировал ещё 10-го июня.

Striker, добрый день. В работе.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:18

Mаstercard більше

Оф.представитель, подскажите, когда карты Альфы будут доступны в программе?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:20

  vadim1967 написав:Решил попробовать оплачивать комуналку через Альфа-банк, как раз карта этого банка пылилась вместе с депозитным договором.
Ищу удобный вариант оплаты, поскольку привычная схема оплаты картой Ощадбанка перестала работать нормально.
Оплачивать нужно 3 квартиры - около 30 транзакций.

1. Пополнение счета - через терминал в отделении банка - все просто, стандартно, не вызывает проблем.
2. Создание шаблона на оплату коммуналки в интернет-банкинге - также просто и стандартно.

Ну а дальше начинаются чудеса.
Бумажная квитанция на оплату комуналки пришла 10 июля.
3. 14 июля захожу в интернет-банкинг, открываю созданный ранее шаблон, который был проверен и работал верно, пишет - "нет такого счета".
Как же это так - НЕТ, если в конце июня создавая шаблон все проверил и все работало.
Ну ладно, удаляю все шаблоны, заново ввожу идентификатор, появляется счет на оплату.
4. Ввожу суммы, соответствующие квитанции, а именно 125,85+14,44+30,64+239,31+377,67+32,41 - посчитайте сколько получается. У меня получилось 820,32
А вот у Альфа-банка получилось 764,92
Как такое может быть непонятно.

5. Написал в поддержку. Мне посоветовали каждый платеж делать одиночным.

То есть у меня 6 основных платежей (летом на пару платежей меньше) по каждой квартире плюс ещё доп. платежи - телефон, интернет, газ, электричество, грубо - 10-11 платежей, а суммарно около 30 платежей - это мне что надо сидеть 30 платежей по одному делать ? Капец ... Других слов нет.

6. Скачиваю мобильное приложение.
Ввожу логин+пароль. Оказывается, что логин от интернет банкинга для мобильного приложения не подходит, но наоборот все работает - чудеса, да и только.
В общем приходится сбрасывать пароль, вводить новый пароль, чтобы приложение на смартфоне заработало.

7. Ура!!! Мобильное приложение заработало. И даже сумму считает правильно, что для Альфа-Банка, как я понимаю, уже чудо, 2+2 у них явно не 4, а типа от 3,3 до 6,7, где-то в этом промежутке.

8. Заплатил коммуналку через мобильное приложение. Чудо. Захожу через интернет-банкинг, чтобы сохранить квитанции об оплате к себе в органайзер.
А в интернет-банкинге - ж***. Ну то есть не совсем ж***, а полная такая ж***!!! висит около 20-ти квитанций и куда я платил и за что непонятно.
Ну ребята, Альфа-банк, есть же стандартные формы платежки, как у предприятий, ну или хотя бы сделайте цивилизованно по какой-то своей форме, но чтобы было все понятно в квитанции кто, куда, какая сумма, какое назначение платежа и адрес за который сделан платеж.
Чтобы было ясно читающим, в квитанции Альфа банка есть только сумма и кто плательщик. ВСЁ!!! Больше ничего нет.
Мне такие квитанции алкоголики, выносившие мусор со стройки, в начале 90-х выдавали порывшись где-то в заднем кармане, ну так тогда и денег нормальных не было, рублей уже не было, гривен ещё не было, а были листы с какими-то надписями и их нужно было нарезать, нарезные деньги были. Пошел на работу, получил листы, нарезал денег и за покупками.
Ребята, Альфа-банк, ну у нас уже есть деньги - гривны, есть стандартные бланки, наверняка есть люди, которые как-то в единую цепочку все это могут соединить - чего не сделать по-человечески.
Нужно Вас учить как это по-человечески ?

В общем, надо опять искать альтернативу.

vadim1967, добрый день. Для того, чтоб могла передать ваши комментарии на рассмотрение, укажите ваш ИНН.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:29

Alfa_Bank, седня утром слетела доверка на Файрфоксе 68.10.0esr (64-битный)
Пока не снес кукки, доверка не переустанавливалась :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:34

  clientage написав:Alfa_Bank, седня утром слетела доверка на Файрфоксе 68.10.0esr (64-битный)
Пока не снес кукки, доверка не переустанавливалась :evil:

А чего такой старый?
Vorlon
 
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