Додано: Сер 15 лип, 2020 23:15

Решил попробовать оплачивать комуналку через Альфа-банк, как раз карта этого банка пылилась вместе с депозитным договором.

Ищу удобный вариант оплаты, поскольку привычная схема оплаты картой Ощадбанка перестала работать нормально.

Оплачивать нужно 3 квартиры - около 30 транзакций.



1. Пополнение счета - через терминал в отделении банка - все просто, стандартно, не вызывает проблем.

2. Создание шаблона на оплату коммуналки в интернет-банкинге - также просто и стандартно.



Ну а дальше начинаются чудеса.

Бумажная квитанция на оплату комуналки пришла 10 июля.

3. 14 июля захожу в интернет-банкинг, открываю созданный ранее шаблон, который был проверен и работал верно, пишет - "нет такого счета".

Как же это так - НЕТ, если в конце июня создавая шаблон все проверил и все работало.

Ну ладно, удаляю все шаблоны, заново ввожу идентификатор, появляется счет на оплату.

4. Ввожу суммы, соответствующие квитанции, а именно 125,85+14,44+30,64+239,31+377,67+32,41 - посчитайте сколько получается. У меня получилось 820,32

А вот у Альфа-банка получилось 764,92

Как такое может быть непонятно.



5. Написал в поддержку. Мне посоветовали каждый платеж делать одиночным.



То есть у меня 6 основных платежей (летом на пару платежей меньше) по каждой квартире плюс ещё доп. платежи - телефон, интернет, газ, электричество, грубо - 10-11 платежей, а суммарно около 30 платежей - это мне что надо сидеть 30 платежей по одному делать ? Капец ... Других слов нет.



6. Скачиваю мобильное приложение.

Ввожу логин+пароль. Оказывается, что логин от интернет банкинга для мобильного приложения не подходит, но наоборот все работает - чудеса, да и только.

В общем приходится сбрасывать пароль, вводить новый пароль, чтобы приложение на смартфоне заработало.



7. Ура!!! Мобильное приложение заработало. И даже сумму считает правильно, что для Альфа-Банка, как я понимаю, уже чудо, 2+2 у них явно не 4, а типа от 3,3 до 6,7, где-то в этом промежутке.



8. Заплатил коммуналку через мобильное приложение. Чудо. Захожу через интернет-банкинг, чтобы сохранить квитанции об оплате к себе в органайзер.

А в интернет-банкинге - ж***. Ну то есть не совсем ж***, а полная такая ж***!!! висит около 20-ти квитанций и куда я платил и за что непонятно.

Ну ребята, Альфа-банк, есть же стандартные формы платежки, как у предприятий, ну или хотя бы сделайте цивилизованно по какой-то своей форме, но чтобы было все понятно в квитанции кто, куда, какая сумма, какое назначение платежа и адрес за который сделан платеж.

Чтобы было ясно читающим, в квитанции Альфа банка есть только сумма и кто плательщик. ВСЁ!!! Больше ничего нет.

Мне такие квитанции алкоголики, выносившие мусор со стройки, в начале 90-х выдавали порывшись где-то в заднем кармане, ну так тогда и денег нормальных не было, рублей уже не было, гривен ещё не было, а были листы с какими-то надписями и их нужно было нарезать, нарезные деньги были. Пошел на работу, получил листы, нарезал денег и за покупками.

Ребята, Альфа-банк, ну у нас уже есть деньги - гривны, есть стандартные бланки, наверняка есть люди, которые как-то в единую цепочку все это могут соединить - чего не сделать по-человечески.

Нужно Вас учить как это по-человечески ?



В общем, надо опять искать альтернативу.