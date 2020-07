Додано: Чет 16 лип, 2020 09:42

Vorlon написав: clientage написав: Alfa_Bank, седня утром слетела доверка на Файрфоксе 68.10.0esr (64-битный)

Пока не снес кукки, доверка не переустанавливалась , седня утром слетела доверка на Файрфоксе 68.10.0esr (64-битный)Пока не снес кукки, доверка не переустанавливалась

А чего такой старый? А чего такой старый?

Та лааано68.10.0Firefox ESRJune 30, 2020Version 68.10.0, first offered to ESR channel users on June 30, 2020