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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:41
Vorlon написав: clientage написав:Alfa_Bank
, седня утром слетела доверка на Файрфоксе 68.10.0esr (64-битный)
Пока не снес кукки, доверка не переустанавливалась
А чего такой старый?
Вообще-то последний существующий.
Может он обновился недавно?
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Додано: Чет 16 лип, 2020 09:42
Vorlon написав: clientage написав:Alfa_Bank
, седня утром слетела доверка на Файрфоксе 68.10.0esr (64-битный)
Пока не снес кукки, доверка не переустанавливалась
А чего такой старый?
Та лааано
68.10.0
Firefox ESR
June 30, 2020
Version 68.10.0, first offered to ESR channel users on June 30, 2020
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 16 лип, 2020 09:46
clientage
Ааа, не вижу смысла в ESR, 78.0.2 последний.
Firefox ESR предназначен для тех, кто разворачивает и поддерживает окружения рабочего стола в больших организациях, таких как университеты, школы, правительства городов и частные компании. Во время расширенного цикла, новые компоненты не будут добавлены в Firefox ESR, только исправления проблем безопасности и стабильности.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:17
На двух аккаунтах не получилось сделать возврат покупок! Это только у меня такое?
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IGNAT
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:19
IGNAT написав:
На двух аккаунтах не получилось сделать возврат покупок! Это только у меня такое?
IGNAT, добрый день. А что не получилось? Ошибка? Нет покупок для возврата? Что-то еще?
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:25
Alfa_Bank Выбираю покупку,для которой хочу сделать возврат.Переводит в раздел с выбором карт,но дальше некуда двигаться.
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IGNAT
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:35
IGNAT написав:Alfa_Bank
Выбираю покупку,для которой хочу сделать возврат.Переводит в раздел с выбором карт,но дальше некуда двигаться.
Пришлите скрин, пожалуйста.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:49
Alfa_Bank Отправил.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:56
IGNAT написав:Alfa_Bank
Отправил.
Ответила.
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