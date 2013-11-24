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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8765876687678768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:41

  Vorlon написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, седня утром слетела доверка на Файрфоксе 68.10.0esr (64-битный)
Пока не снес кукки, доверка не переустанавливалась :evil:

А чего такой старый?

Вообще-то последний существующий.
Может он обновился недавно?
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:42

  Vorlon написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, седня утром слетела доверка на Файрфоксе 68.10.0esr (64-битный)
Пока не снес кукки, доверка не переустанавливалась :evil:

А чего такой старый?

Та лааано

68.10.0
Firefox ESR

June 30, 2020
Version 68.10.0, first offered to ESR channel users on June 30, 2020
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:46

clientage
Ааа, не вижу смысла в ESR, 78.0.2 последний.

Firefox ESR предназначен для тех, кто разворачивает и поддерживает окружения рабочего стола в больших организациях, таких как университеты, школы, правительства городов и частные компании. Во время расширенного цикла, новые компоненты не будут добавлены в Firefox ESR, только исправления проблем безопасности и стабильности.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:17

Re: Альфа-Банк

На двух аккаунтах не получилось сделать возврат покупок! Это только у меня такое?
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:19

  IGNAT написав:На двух аккаунтах не получилось сделать возврат покупок! Это только у меня такое?

IGNAT, добрый день. А что не получилось? Ошибка? Нет покупок для возврата? Что-то еще?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:25

Alfa_Bank Выбираю покупку,для которой хочу сделать возврат.Переводит в раздел с выбором карт,но дальше некуда двигаться.
IGNAT
 
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Подякував: 257 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:35

  IGNAT написав:Alfa_Bank Выбираю покупку,для которой хочу сделать возврат.Переводит в раздел с выбором карт,но дальше некуда двигаться.

Пришлите скрин, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9005
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:49

Alfa_Bank Отправил.
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:56

  IGNAT написав:Alfa_Bank Отправил.

Ответила.
Alfa_Bank
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