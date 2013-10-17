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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8766876787688769 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1036 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 211 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 176 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 171 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 282 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 196 Всього голосів : 1036 Додано: Чет 16 лип, 2020 12:29 Giacomo написав: yevgenant написав: sleshiy написав: Интересует ваше мнение об этом банке в плане открытия депозита. Зараннее спасибо за ответы. Интересует ваше мнение об этом банке в плане открытия депозита. Зараннее спасибо за ответы.

Открыть депозит легко, а вот забрать деньги - проблема. Во первых, заказать даже незначительную сумму нужно аж за 5 (пять) рабочих дней только по киевскому телефону, где блуждать по разным опциям. Распечатку по закрываемому депозиту не дают. Касса закрыта на обед. Вывод : удобство для клиента ниже плинтуса. Порекомендую разве что злейшему врагу. Открыть депозит легко, а вот забрать деньги - проблема. Во первых, заказать даже незначительную сумму нужно аж за 5 (пять) рабочих дней только по киевскому телефону, где блуждать по разным опциям. Распечатку по закрываемому депозиту не дают. Касса закрыта на обед. Вывод : удобство для клиента ниже плинтуса. Порекомендую разве что злейшему врагу.



Давеча заказывал незначительную сумму через чат в приложении. Приняли и подтвердили. Запись была на 3-ий рабочий день. Давеча заказывал незначительную сумму через чат в приложении. Приняли и подтвердили. Запись была на 3-ий рабочий день.

Позвонил персмену для заказа 1к дол. предложили приехать и сразу забрать, что и сделал. И так довольно часто происходит. Кстати заказ через прохладную линию (или офф-лайн чат - при ожидании 40 мин по другому не назовешь) не рекомендую - один раз заказал в отделении в день получения слегка удивились, мол вы точно заказывали? Но сумма была в кассе и смог забрать Позвонил персмену для заказа 1к дол. предложили приехать и сразу забрать, что и сделал. И так довольно часто происходит. Кстати заказ через прохладную линию (или офф-лайн чат - при ожидании 40 мин по другому не назовешь) не рекомендую - один раз заказал в отделении в день получения слегка удивились, мол вы точно заказывали? Но сумма была в кассе и смог забрать ol_zy

Повідомлень: 6008 З нами з: 20.01.15 Подякував: 382 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 12:35 vadim1967 написав: Решил попробовать оплачивать комуналку через Альфа-банк, как раз карта этого банка пылилась вместе с депозитным договором.

Ищу удобный вариант оплаты, поскольку привычная схема оплаты картой Ощадбанка перестала работать нормально.

Оплачивать нужно 3 квартиры - около 30 транзакций.



1. Пополнение счета - через терминал в отделении банка - все просто, стандартно, не вызывает проблем.

2. Создание шаблона на оплату коммуналки в интернет-банкинге - также просто и стандартно.



Ну а дальше начинаются чудеса.

Бумажная квитанция на оплату комуналки пришла 10 июля.

3. 14 июля захожу в интернет-банкинг, открываю созданный ранее шаблон, который был проверен и работал верно, пишет - "нет такого счета".

Как же это так - НЕТ, если в конце июня создавая шаблон все проверил и все работало.

Ну ладно, удаляю все шаблоны, заново ввожу идентификатор, появляется счет на оплату.

4. Ввожу суммы, соответствующие квитанции, а именно 125,85+14,44+30,64+239,31+377,67+32,41 - посчитайте сколько получается. У меня получилось 820,32

А вот у Альфа-банка получилось 764,92

Как такое может быть непонятно.



5. Написал в поддержку. Мне посоветовали каждый платеж делать одиночным.



То есть у меня 6 основных платежей (летом на пару платежей меньше) по каждой квартире плюс ещё доп. платежи - телефон, интернет, газ, электричество, грубо - 10-11 платежей, а суммарно около 30 платежей - это мне что надо сидеть 30 платежей по одному делать ? Капец ... Других слов нет.



6. Скачиваю мобильное приложение.

Ввожу логин+пароль. Оказывается, что логин от интернет банкинга для мобильного приложения не подходит, но наоборот все работает - чудеса, да и только.

В общем приходится сбрасывать пароль, вводить новый пароль, чтобы приложение на смартфоне заработало.



7. Ура!!! Мобильное приложение заработало. И даже сумму считает правильно, что для Альфа-Банка, как я понимаю, уже чудо, 2+2 у них явно не 4, а типа от 3,3 до 6,7, где-то в этом промежутке.



8. Заплатил коммуналку через мобильное приложение. Чудо. Захожу через интернет-банкинг, чтобы сохранить квитанции об оплате к себе в органайзер.

А в интернет-банкинге - ж***. Ну то есть не совсем ж***, а полная такая ж***!!! висит около 20-ти квитанций и куда я платил и за что непонятно.

Ну ребята, Альфа-банк, есть же стандартные формы платежки, как у предприятий, ну или хотя бы сделайте цивилизованно по какой-то своей форме, но чтобы было все понятно в квитанции кто, куда, какая сумма, какое назначение платежа и адрес за который сделан платеж.

Чтобы было ясно читающим, в квитанции Альфа банка есть только сумма и кто плательщик. ВСЁ!!! Больше ничего нет.

Мне такие квитанции алкоголики, выносившие мусор со стройки, в начале 90-х выдавали порывшись где-то в заднем кармане, ну так тогда и денег нормальных не было, рублей уже не было, гривен ещё не было, а были листы с какими-то надписями и их нужно было нарезать, нарезные деньги были. Пошел на работу, получил листы, нарезал денег и за покупками.

Ребята, Альфа-банк, ну у нас уже есть деньги - гривны, есть стандартные бланки, наверняка есть люди, которые как-то в единую цепочку все это могут соединить - чего не сделать по-человечески.

Нужно Вас учить как это по-человечески ?



В общем, надо опять искать альтернативу. Решил попробовать оплачивать комуналку через Альфа-банк, как раз карта этого банка пылилась вместе с депозитным договором.Ищу удобный вариант оплаты, поскольку привычная схема оплаты картой Ощадбанка перестала работать нормально.Оплачивать нужно 3 квартиры - около 30 транзакций.1. Пополнение счета - через терминал в отделении банка - все просто, стандартно, не вызывает проблем.2. Создание шаблона на оплату коммуналки в интернет-банкинге - также просто и стандартно.Ну а дальше начинаются чудеса.Бумажная квитанция на оплату комуналки пришла 10 июля.3. 14 июля захожу в интернет-банкинг, открываю созданный ранее шаблон, который был проверен и работал верно, пишет - "нет такого счета".Как же это так - НЕТ, если в конце июня создавая шаблон все проверил и все работало.Ну ладно, удаляю все шаблоны, заново ввожу идентификатор, появляется счет на оплату.4. Ввожу суммы, соответствующие квитанции, а именно 125,85+14,44+30,64+239,31+377,67+32,41 - посчитайте сколько получается. У меня получилось 820,32А вот у Альфа-банка получилось 764,92Как такое может быть непонятно.5. Написал в поддержку. Мне посоветовали каждый платеж делать одиночным.То есть у меня 6 основных платежей (летом на пару платежей меньше) по каждой квартире плюс ещё доп. платежи - телефон, интернет, газ, электричество, грубо - 10-11 платежей, а суммарно около 30 платежей - это мне что надо сидеть 30 платежей по одному делать ? Капец ... Других слов нет.6. Скачиваю мобильное приложение.Ввожу логин+пароль. Оказывается, что логин от интернет банкинга для мобильного приложения не подходит, но наоборот все работает - чудеса, да и только.В общем приходится сбрасывать пароль, вводить новый пароль, чтобы приложение на смартфоне заработало.7. Ура!!! Мобильное приложение заработало. И даже сумму считает правильно, что для Альфа-Банка, как я понимаю, уже чудо, 2+2 у них явно не 4, а типа от 3,3 до 6,7, где-то в этом промежутке.8. Заплатил коммуналку через мобильное приложение. Чудо. Захожу через интернет-банкинг, чтобы сохранить квитанции об оплате к себе в органайзер.А в интернет-банкинге - ж***. Ну то есть не совсем ж***, а полная такая ж***!!! висит около 20-ти квитанций и куда я платил и за что непонятно.Ну ребята, Альфа-банк, есть же стандартные формы платежки, как у предприятий, ну или хотя бы сделайте цивилизованно по какой-то своей форме, но чтобы было все понятно в квитанции кто, куда, какая сумма, какое назначение платежа и адрес за который сделан платеж.Чтобы было ясно читающим, в квитанции Альфа банка есть только сумма и кто плательщик. ВСЁ!!! Больше ничего нет.Мне такие квитанции алкоголики, выносившие мусор со стройки, в начале 90-х выдавали порывшись где-то в заднем кармане, ну так тогда и денег нормальных не было, рублей уже не было, гривен ещё не было, а были листы с какими-то надписями и их нужно было нарезать, нарезные деньги были. Пошел на работу, получил листы, нарезал денег и за покупками.Ребята, Альфа-банк, ну у нас уже есть деньги - гривны, есть стандартные бланки, наверняка есть люди, которые как-то в единую цепочку все это могут соединить - чего не сделать по-человечески.Нужно Вас учить как это по-человечески ?В общем, надо опять искать альтернативу.

Если платите за свои - сделайте шаблоны для оплаты СЭПом на нужные организации и не используйте шаблоны от альфы. Тогда все шаблоны есть в интернет банкинге, квитанцию можно загрузить сразу же после ввода смс-кода подтверждения. В назначении платежа пишете все что вам необходимо, чтобы получатель мог понять от кого оплата и за что. Если платите за свои - сделайте шаблоны для оплаты СЭПом на нужные организации и не используйте шаблоны от альфы. Тогда все шаблоны есть в интернет банкинге, квитанцию можно загрузить сразу же после ввода смс-кода подтверждения. В назначении платежа пишете все что вам необходимо, чтобы получатель мог понять от кого оплата и за что. ol_zy

Повідомлень: 6008 З нами з: 20.01.15 Подякував: 382 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8766876787688769 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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