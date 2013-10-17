RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8767876887698770>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:29

  Giacomo написав:
  yevgenant написав:
  sleshiy написав:Интересует ваше мнение об этом банке в плане открытия депозита. Зараннее спасибо за ответы.

Открыть депозит легко, а вот забрать деньги - проблема. Во первых, заказать даже незначительную сумму нужно аж за 5 (пять) рабочих дней только по киевскому телефону, где блуждать по разным опциям. Распечатку по закрываемому депозиту не дают. Касса закрыта на обед. Вывод : удобство для клиента ниже плинтуса. Порекомендую разве что злейшему врагу.


Давеча заказывал незначительную сумму через чат в приложении. Приняли и подтвердили. Запись была на 3-ий рабочий день.

Позвонил персмену для заказа 1к дол. предложили приехать и сразу забрать, что и сделал. И так довольно часто происходит. Кстати заказ через прохладную линию (или офф-лайн чат - при ожидании 40 мин по другому не назовешь) не рекомендую - один раз заказал в отделении в день получения слегка удивились, мол вы точно заказывали? Но сумма была в кассе и смог забрать
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6009
З нами з: 20.01.15
Подякував: 382 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:35

  vadim1967 написав:Решил попробовать оплачивать комуналку через Альфа-банк, как раз карта этого банка пылилась вместе с депозитным договором.
Ищу удобный вариант оплаты, поскольку привычная схема оплаты картой Ощадбанка перестала работать нормально.
Оплачивать нужно 3 квартиры - около 30 транзакций.

1. Пополнение счета - через терминал в отделении банка - все просто, стандартно, не вызывает проблем.
2. Создание шаблона на оплату коммуналки в интернет-банкинге - также просто и стандартно.

Ну а дальше начинаются чудеса.
Бумажная квитанция на оплату комуналки пришла 10 июля.
3. 14 июля захожу в интернет-банкинг, открываю созданный ранее шаблон, который был проверен и работал верно, пишет - "нет такого счета".
Как же это так - НЕТ, если в конце июня создавая шаблон все проверил и все работало.
Ну ладно, удаляю все шаблоны, заново ввожу идентификатор, появляется счет на оплату.
4. Ввожу суммы, соответствующие квитанции, а именно 125,85+14,44+30,64+239,31+377,67+32,41 - посчитайте сколько получается. У меня получилось 820,32
А вот у Альфа-банка получилось 764,92
Как такое может быть непонятно.

5. Написал в поддержку. Мне посоветовали каждый платеж делать одиночным.

То есть у меня 6 основных платежей (летом на пару платежей меньше) по каждой квартире плюс ещё доп. платежи - телефон, интернет, газ, электричество, грубо - 10-11 платежей, а суммарно около 30 платежей - это мне что надо сидеть 30 платежей по одному делать ? Капец ... Других слов нет.

6. Скачиваю мобильное приложение.
Ввожу логин+пароль. Оказывается, что логин от интернет банкинга для мобильного приложения не подходит, но наоборот все работает - чудеса, да и только.
В общем приходится сбрасывать пароль, вводить новый пароль, чтобы приложение на смартфоне заработало.

7. Ура!!! Мобильное приложение заработало. И даже сумму считает правильно, что для Альфа-Банка, как я понимаю, уже чудо, 2+2 у них явно не 4, а типа от 3,3 до 6,7, где-то в этом промежутке.

8. Заплатил коммуналку через мобильное приложение. Чудо. Захожу через интернет-банкинг, чтобы сохранить квитанции об оплате к себе в органайзер.
А в интернет-банкинге - ж***. Ну то есть не совсем ж***, а полная такая ж***!!! висит около 20-ти квитанций и куда я платил и за что непонятно.
Ну ребята, Альфа-банк, есть же стандартные формы платежки, как у предприятий, ну или хотя бы сделайте цивилизованно по какой-то своей форме, но чтобы было все понятно в квитанции кто, куда, какая сумма, какое назначение платежа и адрес за который сделан платеж.
Чтобы было ясно читающим, в квитанции Альфа банка есть только сумма и кто плательщик. ВСЁ!!! Больше ничего нет.
Мне такие квитанции алкоголики, выносившие мусор со стройки, в начале 90-х выдавали порывшись где-то в заднем кармане, ну так тогда и денег нормальных не было, рублей уже не было, гривен ещё не было, а были листы с какими-то надписями и их нужно было нарезать, нарезные деньги были. Пошел на работу, получил листы, нарезал денег и за покупками.
Ребята, Альфа-банк, ну у нас уже есть деньги - гривны, есть стандартные бланки, наверняка есть люди, которые как-то в единую цепочку все это могут соединить - чего не сделать по-человечески.
Нужно Вас учить как это по-человечески ?

В общем, надо опять искать альтернативу.

Если платите за свои - сделайте шаблоны для оплаты СЭПом на нужные организации и не используйте шаблоны от альфы. Тогда все шаблоны есть в интернет банкинге, квитанцию можно загрузить сразу же после ввода смс-кода подтверждения. В назначении платежа пишете все что вам необходимо, чтобы получатель мог понять от кого оплата и за что.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6009
З нами з: 20.01.15
Подякував: 382 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:24

  Искатель написав:Кто-то может зайти на сайт "Подяки"?
Или программа приказала долго жить?
Alfa_bank, Ваши партнеры, похоже, скатываются в мелкий скам...


на сам сайт заходит без проблем.
кабинет не проверю так как пароль не помню)
mephala
 
Повідомлень: 6962
З нами з: 07.04.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:40

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:на сам сайт заходит без проблем.


На http://www.podyaka.eko.com.ua/site/ заходите?
В мене також цей сайт не грузиться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3529
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:44

  ol_zy написав:Позвонил персмену для заказа 1к дол. предложили приехать и сразу забрать, что и сделал. И так довольно часто происходит.

Зависит от отделения. И 1К не настолько большая сумма при спокойной ситуации в стране, чтобы ей не быть.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 30.03.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:53

  Ой+ написав:
  mephala написав:на сам сайт заходит без проблем.


На http://www.podyaka.eko.com.ua/site/ заходите?
В мене також цей сайт не грузиться.

а тааак? :lol:
https://www.podyaka.eko.com.ua/site/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31939
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3722 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:13

clientage
Круто. Іде, бонуси показує. Але я ішов з іконки "програма лояльності" на https://www.eko.com.ua/
Раніше попадав таким шляхом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3529
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:20

  Ромасик написав:
  ol_zy написав:Позвонил персмену для заказа 1к дол. предложили приехать и сразу забрать, что и сделал. И так довольно часто происходит.

Зависит от отделения. И 1К не настолько большая сумма при спокойной ситуации в стране, чтобы ей не быть.

1к пару дней назад. бывало и 3-5К алгоритм тот же пару раз пришлось ждать заказа, но тоже через отделение.
А когда ситуация не спокойна, то во всех банках *опа, где-то раньше, где-то чуть позже.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6009
З нами з: 20.01.15
Подякував: 382 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:31

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:1к пару дней назад.

мені сказали будь-яку суму замовляти за 3-4 дні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8974
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:34

  greenozon написав:
  ol_zy написав:1к пару дней назад.

мені сказали будь-яку суму замовляти за 3-4 дні

greenozon, доброго дня. Ми всім рекомендуємо замовляти суми більші, ніж 2000 грн. Щоб клієнт двічі не мав звертатись до відділення. Але якщо ви прийдете без замовлення і в касі буде потрібна сума, ви її отримаєте.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9006
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8767876887698770>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, MASolomko, Vorlon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 64, 65, 66
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
653 91306
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 15:53
sens
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4166, 4167, 4168
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41673 5046908
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 14:08
antey718
Юнекс Банк 1 ... 199, 200, 201
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2001 36309
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 14:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87691)
16.07.2020 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.