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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8767876887698770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:14

  Ой+ написав:
  mephala написав:на сам сайт заходит без проблем.


На http://www.podyaka.eko.com.ua/site/ заходите?
В мене також цей сайт не грузиться.


не. у меня в хистори браузера сохранена ссыль
https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/
а потом на главную норм переходит.
по вашей ссылке сразу не захотело идти. у меня https
mephala
 
Повідомлень: 6962
З нами з: 07.04.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 782 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:20

Alfa_Bank 2452009212
vadim1967
 
Повідомлень: 50
З нами з: 30.01.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:23

Коллеги! Подскажите пожалуйста, как без комиссии снять собственные (не кредитные)средства с карты Максимум? Кроме оплаты в торговых точках через POS терминал или интернет? Есть другие варианты?
Donnald
 
Повідомлень: 615
З нами з: 24.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:25

  Donnald написав:Коллеги! Подскажите пожалуйста, как без комиссии снять собственные (не кредитные)средства с карты Максимум? Кроме оплаты в торговых точках через POS терминал или интернет? Есть другие варианты?


Бесплатных нет
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 16.11.11
Подякував: 661 раз.
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  #<1 ... 8767876887698770
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