Ой+ написав:
На
http://www.podyaka.eko.com.ua/site/заходите?
В мене також цей сайт не грузиться.
не. у меня в хистори браузера сохранена ссыль
а потом на главную норм переходит.
по вашей ссылке сразу не захотело идти. у меня https
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:14
не. у меня в хистори браузера сохранена ссыль
а потом на главную норм переходит.
по вашей ссылке сразу не захотело идти. у меня https
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:23
Коллеги! Подскажите пожалуйста, как без комиссии снять собственные (не кредитные)средства с карты Максимум? Кроме оплаты в торговых точках через POS терминал или интернет? Есть другие варианты?
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:25
Додано: П'ят 17 лип, 2020 01:33
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|