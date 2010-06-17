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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8768876987708771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:01

  WachtAmRhein написав:А п2п на пакетную и потом сэп на кредитку вас чем не устраивает?

+1
Саккумулировать нужную сумму на дебетке, по п2п.
А потом - спокойно пульнуть пимпой на кредитку
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:22

  WachtAmRhein написав:Залез в тарифы, там написано, что если операция больше 10000 или общая сумма операций больше 20000, то комиссия за свои 0,5%.

Это на счета юрлиц. На счета физлиц без комиссий. Лично на свой счёт в Глобусе СЭПил в марте больше 40 тысяч.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:28

  mustbe написав:
  WachtAmRhein написав:А п2п на пакетную и потом сэп на кредитку вас чем не устраивает?

+1
Саккумулировать нужную сумму на дебетке, по п2п.
А потом - спокойно пульнуть пимпой на кредитку


Спасибо - хороший вариант, но в Альфе у меня только кредитки...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:33

  stryzhko написав:
Anadonta написав:Нужен на 100% надёжный канал, поэтому попробую найти другой вариант.

P2P з Моно не підходить?


Как-то так сложилось, что почти никогда не пользуюсь переводами p2p.
Только СЭП! Стереотип? :(
Завтра по карте РД - при пополнении р2р вряд ли платеж проведется по счету. Или я не прав и никакого риска нет?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:51

  Anadonta написав:
  stryzhko написав:
Anadonta написав:Нужен на 100% надёжный канал, поэтому попробую найти другой вариант.

P2P з Моно не підходить?


Как-то так сложилось, что почти никогда не пользуюсь переводами p2p.
Только СЭП! Стереотип? :(
Завтра по карте РД - при пополнении р2р вряд ли платеж проведется по счету. Или я не прав и никакого риска нет?

Ви правi . P2P сбогоднi не проведеться
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:54

Re: Альфа-Банк

  Anadonta написав:Завтра по карте РД

Септе сьогодні для надійності.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:00

Квесторе_поверніться

Оно-то так - только сегодня, но я так понял, что с Моно нельзя быть уверенным в проведении платежа сегодня на 100%.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:11

Re: Альфа-Банк

Anadonta, по регламенту СЭП по прямым реквизитам может идти до двух банковских дней. Поэтому ни в одном банке уже нельзя быть уверенным, если завтра (а точнее уже сегодня у Вас РД).

Вы можете отправить СЭП с мони сейчас. Большая вероятность, что он сегодня дойдёт...
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MASolomko
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