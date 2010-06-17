|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:01
WachtAmRhein написав:
А п2п на пакетную и потом сэп на кредитку вас чем не устраивает?
+1
Саккумулировать нужную сумму на дебетке, по п2п.
А потом - спокойно пульнуть пимпой на кредитку
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4487
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:22
WachtAmRhein написав:
Залез в тарифы, там написано, что если операция больше 10000 или общая сумма операций больше 20000, то комиссия за свои 0,5%.
Это на счета юрлиц. На счета физлиц без комиссий. Лично на свой счёт в Глобусе СЭПил в марте больше 40 тысяч.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8556
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:28
mustbe написав: WachtAmRhein написав:
А п2п на пакетную и потом сэп на кредитку вас чем не устраивает?
+1
Саккумулировать нужную сумму на дебетке, по п2п.
А потом - спокойно пульнуть пимпой на кредитку
Спасибо - хороший вариант, но в Альфе у меня только кредитки...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:33
stryzhko написав:
Anadonta написав:Нужен на 100% надёжный канал, поэтому попробую найти другой вариант.
P2P з Моно не підходить?
Как-то так сложилось, что почти никогда не пользуюсь переводами p2p.
Только СЭП! Стереотип?
Завтра по карте РД - при пополнении р2р вряд ли платеж проведется по счету. Или я не прав и никакого риска нет?
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:51
Anadonta написав: stryzhko написав:
Anadonta написав:Нужен на 100% надёжный канал, поэтому попробую найти другой вариант.
P2P з Моно не підходить?
Как-то так сложилось, что почти никогда не пользуюсь переводами p2p.
Только СЭП! Стереотип?
Завтра по карте РД - при пополнении р2р вряд ли платеж проведется по счету. Или я не прав и никакого риска нет?
Ви правi . P2P сбогоднi не проведеться
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:54
Anadonta написав:
Завтра по карте РД
Септе сьогодні для надійності.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34082
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1704 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:00
Квесторе_поверніться
Оно-то так - только сегодня, но я так понял, что с Моно нельзя быть уверенным в проведении платежа сегодня на 100%.
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:11
Anadonta, по регламенту СЭП по прямым реквизитам может идти до двух банковских дней. Поэтому ни в одном банке уже нельзя быть уверенным, если завтра (а точнее уже сегодня у Вас РД).
Вы можете отправить СЭП с мони сейчас. Большая вероятность, что он сегодня дойдёт...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2128
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|758
|149636
|
П'ят 17 лип, 2020 09:58
newset
|
|6991
|903775
|
|
|41681
|5048166
|
П'ят 17 лип, 2020 09:08
omb
|