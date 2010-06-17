RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8769877087718772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:14

Re: Альфа-Банк

В апликухе с ощадного снять на валютную - отлуп, пополнить карту с ощадного аналогично. Когда нибудь можно сделать что-то не думая?

Или Альфа-банк, как хороший индеец - мертвый индеец? Хорош когда им не пользуешься и даже раз в два месяца можно встрять?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9916
З нами з: 03.11.08
Подякував: 758 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:20

  ruvex написав:В апликухе с ощадного снять на валютную - отлуп, пополнить карту с ощадного аналогично. Когда нибудь можно сделать что-то не думая?

Или Альфа-банк, как хороший индеец - мертвый индеец? Хорош когда им не пользуешься и даже раз в два месяца можно встрять?

ruvex, добрый день. Попробуйте повторить попытку. Сервис работает. Запросов от вас на выполнение операций за сегодня не вижу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9009
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:45

  MASolomko написав:Anadonta, по регламенту СЭП по прямым реквизитам может идти до двух банковских дней. Поэтому ни в одном банке уже нельзя быть уверенным, если завтра (а точнее уже сегодня у Вас РД).

Вы можете отправить СЭП с мони сейчас. Большая вероятность, что он сегодня дойдёт...


Еще раз спасибо!
Вопрос решился - неожиданно зашли деньги на счет в Прокредите - отправил нужную сумму СЭПом на счет в Альфе. Уверен, что в течение часа сумма уже будет на счету.
С Моно решил не рисковать...
Anadonta
 
Повідомлень: 824
З нами з: 25.11.12
Подякував: 122 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:58

3D-secure + умови

На днях зіткнувся з проблемою, не приходять смс 3D-secure при онлайн оплаті на сайтах.
Звернувся в підтримку а там кажуть що у мене заведено інший номер телефону!
Який саме не назвали, тільки уточнили що це був Київстар, ні в мене не в рідних ніколи НЕ БУЛО такого оператору!
Сказали що цей номер прописався неділю назад...
Альфабанк, Що за чортівня!?


Куди поділось меню в додатку там де можна було дивитись умови тарифу,
тобто рахувалось скільки ще треба зробити покупок або скільки гроше й потратити...
Тепер там тупо відкривається інформація з тарифами обслуговування :(
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 623
З нами з: 04.03.15
Подякував: 127 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:59

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:В апликухе с ощадного снять на валютную - отлуп, пополнить карту с ощадного аналогично. Когда нибудь можно сделать что-то не думая?

Или Альфа-банк, как хороший индеец - мертвый индеец? Хорош когда им не пользуешься и даже раз в два месяца можно встрять?

ruvex, добрый день. Попробуйте повторить попытку. Сервис работает. Запросов от вас на выполнение операций за сегодня не вижу.

Вы правы, так в приложении и написано.
Операция неуспешна.
Попробуйте повторить....
Очень жаль.

В Веб работает.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9916
З нами з: 03.11.08
Подякував: 758 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:18

  root написав:На днях зіткнувся з проблемою, не приходять смс 3D-secure при онлайн оплаті на сайтах.
Звернувся в підтримку а там кажуть що у мене заведено інший номер телефону!
Який саме не назвали, тільки уточнили що це був Київстар, ні в мене не в рідних ніколи НЕ БУЛО такого оператору!
Сказали що цей номер прописався неділю назад...
Альфабанк, Що за чортівня!?


Куди поділось меню в додатку там де можна було дивитись умови тарифу,
тобто рахувалось скільки ще треба зробити покупок або скільки гроше й потратити...
Тепер там тупо відкривається інформація з тарифами обслуговування :(

root, доброго дня. Перепрошую за ситуацію з номером. Маю надію, вам все виправили. Деталі по операціям та умовами безкоштовності тимчасово не відображаються. Виправимо до кінця місяця.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9009
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:20

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:В апликухе с ощадного снять на валютную - отлуп, пополнить карту с ощадного аналогично. Когда нибудь можно сделать что-то не думая?

Или Альфа-банк, как хороший индеец - мертвый индеец? Хорош когда им не пользуешься и даже раз в два месяца можно встрять?

ruvex, добрый день. Попробуйте повторить попытку. Сервис работает. Запросов от вас на выполнение операций за сегодня не вижу.

Вы правы, так в приложении и написано.
Операция неуспешна.
Попробуйте повторить....
Очень жаль.

В Веб работает.

Напишите детали, что и как делаете, какие кнопки нажимаете, что вводите. Проверим.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9009
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8769877087718772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google [Bot], ingtrans, newset, ramaz, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 75, 76, 77
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
762 149808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 13:15
newset
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4167, 4168, 4169
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41688 5048550
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 13:11
Квесторе_поверніться
ОТП БАНК 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6472 1458972
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 13:08
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (762)
17.07.2020 13:14
EximBonus Bot (1684)
17.07.2020 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.