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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:14
В апликухе с ощадного снять на валютную - отлуп, пополнить карту с ощадного аналогично. Когда нибудь можно сделать что-то не думая?
Или Альфа-банк, как хороший индеец - мертвый индеец? Хорош когда им не пользуешься и даже раз в два месяца можно встрять?
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:20
ruvex написав:
В апликухе с ощадного снять на валютную - отлуп, пополнить карту с ощадного аналогично. Когда нибудь можно сделать что-то не думая?
Или Альфа-банк, как хороший индеец - мертвый индеец? Хорош когда им не пользуешься и даже раз в два месяца можно встрять?
ruvex, добрый день. Попробуйте повторить попытку. Сервис работает. Запросов от вас на выполнение операций за сегодня не вижу.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:45
MASolomko написав:
Anadonta, по регламенту СЭП по прямым реквизитам может идти до двух банковских дней. Поэтому ни в одном банке уже нельзя быть уверенным, если завтра (а точнее уже сегодня у Вас РД).
Вы можете отправить СЭП с мони сейчас. Большая вероятность, что он сегодня дойдёт...
Еще раз спасибо!
Вопрос решился - неожиданно зашли деньги на счет в Прокредите - отправил нужную сумму СЭПом на счет в Альфе. Уверен, что в течение часа сумма уже будет на счету.
С Моно решил не рисковать...
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:58
На днях зіткнувся з проблемою, не приходять смс 3D-secure при онлайн оплаті на сайтах.
Звернувся в підтримку а там кажуть що у мене заведено інший номер телефону!
Який саме не назвали, тільки уточнили що це був Київстар, ні в мене не в рідних ніколи НЕ БУЛО такого оператору!
Сказали що цей номер прописався неділю назад...
Альфабанк, Що за чортівня!?
Куди поділось меню в додатку там де можна було дивитись умови тарифу,
тобто рахувалось скільки ще треба зробити покупок або скільки гроше й потратити...
Тепер там тупо відкривається інформація з тарифами обслуговування
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root
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:59
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
В апликухе с ощадного снять на валютную - отлуп, пополнить карту с ощадного аналогично. Когда нибудь можно сделать что-то не думая?
Или Альфа-банк, как хороший индеец - мертвый индеец? Хорош когда им не пользуешься и даже раз в два месяца можно встрять?
ruvex, добрый день. Попробуйте повторить попытку. Сервис работает. Запросов от вас на выполнение операций за сегодня не вижу.
Вы правы, так в приложении и написано.
Операция неуспешна.
Попробуйте повторить....
Очень жаль.
В Веб работает.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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ruvex
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:18
root написав:
На днях зіткнувся з проблемою, не приходять смс 3D-secure при онлайн оплаті на сайтах.
Звернувся в підтримку а там кажуть що у мене заведено інший номер телефону!
Який саме не назвали, тільки уточнили що це був Київстар, ні в мене не в рідних ніколи НЕ БУЛО такого оператору!
Сказали що цей номер прописався неділю назад...
Альфабанк, Що за чортівня!?
Куди поділось меню в додатку там де можна було дивитись умови тарифу,
тобто рахувалось скільки ще треба зробити покупок або скільки гроше й потратити...
Тепер там тупо відкривається інформація з тарифами обслуговування
root, доброго дня. Перепрошую за ситуацію з номером. Маю надію, вам все виправили. Деталі по операціям та умовами безкоштовності тимчасово не відображаються. Виправимо до кінця місяця.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:20
ruvex написав: Alfa_Bank написав: ruvex написав:
В апликухе с ощадного снять на валютную - отлуп, пополнить карту с ощадного аналогично. Когда нибудь можно сделать что-то не думая?
Или Альфа-банк, как хороший индеец - мертвый индеец? Хорош когда им не пользуешься и даже раз в два месяца можно встрять?
ruvex, добрый день. Попробуйте повторить попытку. Сервис работает. Запросов от вас на выполнение операций за сегодня не вижу.
Вы правы, так в приложении и написано.
Операция неуспешна.
Попробуйте повторить....
Очень жаль.
В Веб работает.
Напишите детали, что и как делаете, какие кнопки нажимаете, что вводите. Проверим.
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Alfa_Bank
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