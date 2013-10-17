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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:23
vadim1967 написав:
То есть будет быстро, но не бесплатно.
Звідки інформація, що це якось вплине на тарифи для клієнтів банку? На сьогодні теж діють тарифи СЕП для банків. І вони жодного разу для банків не безкоштовні, але банки певним категоріям клієнтів надають цю послугу безкоштовно. То чому щось має обов'язково змінитись в цьому питанні з введенням режиму СЕП 23/7?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:35
Anadonta написав: Anadonta написав: MASolomko написав:
Anadonta, по регламенту СЭП по прямым реквизитам может идти до двух банковских дней. Поэтому ни в одном банке уже нельзя быть уверенным, если завтра (а точнее уже сегодня у Вас РД).
Вы можете отправить СЭП с мони сейчас. Большая вероятность, что он сегодня дойдёт...
Еще раз спасибо!
Вопрос решился - неожиданно зашли деньги на счет в Прокредите - отправил нужную сумму СЭПом на счет в Альфе. Уверен, что в течение часа сумма уже будет на счету.
С Моно решил не рисковать...
Вот за что я люблю СЭП и Прокредит - сегодня в 12.08 сумма списана со счета, в 12.11 деньги уже на счету в Альфе. И не нужно гадать - пройдет платеж или нет...
Имхо,неоправданно дорогой,да и пополнить свою карту тоже приключение,даже проще закинуть на приват,с привата на конкорд,далее в нужный банк по СЕП
никому не верю
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