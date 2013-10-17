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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8770877187728773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:23

Re: Альфа-Банк

  vadim1967 написав:То есть будет быстро, но не бесплатно.
Звідки інформація, що це якось вплине на тарифи для клієнтів банку? На сьогодні теж діють тарифи СЕП для банків. І вони жодного разу для банків не безкоштовні, але банки певним категоріям клієнтів надають цю послугу безкоштовно. То чому щось має обов'язково змінитись в цьому питанні з введенням режиму СЕП 23/7?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:35

  Anadonta написав:
  Anadonta написав:
  MASolomko написав:Anadonta, по регламенту СЭП по прямым реквизитам может идти до двух банковских дней. Поэтому ни в одном банке уже нельзя быть уверенным, если завтра (а точнее уже сегодня у Вас РД).

Вы можете отправить СЭП с мони сейчас. Большая вероятность, что он сегодня дойдёт...


Еще раз спасибо!
Вопрос решился - неожиданно зашли деньги на счет в Прокредите - отправил нужную сумму СЭПом на счет в Альфе. Уверен, что в течение часа сумма уже будет на счету.
С Моно решил не рисковать...


Вот за что я люблю СЭП и Прокредит - сегодня в 12.08 сумма списана со счета, в 12.11 деньги уже на счету в Альфе. И не нужно гадать - пройдет платеж или нет...

Имхо,неоправданно дорогой,да и пополнить свою карту тоже приключение,даже проще закинуть на приват,с привата на конкорд,далее в нужный банк по СЕП
никому не верю
sens
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  #<1 ... 8770877187728773
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